IN MEMÓRIAM: Jorge Clúa Martínez

La vida quiso que Jorge Clúa y yo coincidiéramos a principios de este siglo. Resultamos ser dos almas gemelas, o más bien mellizas. Ambos médicos por generación espontánea y no por tradición familiar, especializados en Oftalmología en Barcelona, casados y con hijos de edades parecidas, habíamos regresado a la tierra de nuestras raíces con la intención de echar más raíces todavía.

Comenzamos nuestra colaboración profesional en Zaragoza, inicialmente con respeto mutuo, que en poco tiempo se enriqueció con una confianza plena y finalmente resultó en una complicidad de esas que no necesitan palabras, y que se extendió más allá de lo profesional.

Su corrección y su carácter discreto ocultaban de alguna manera virtudes que recibió y cultivó en el entorno de la familia de sus padres, tales como la calidez humana, la honradez, la capacidad de análisis, la perseverancia en el trabajo, el sentido de la responsabilidad, el interés por conocer la esencia y el fondo de las cosas, o la habilidad para manejar de la manera adecuada y con precisión todo tipo de herramientas.

Hombre polifacético, comprometido con la empresa familiar junto a sus hermanos, aficionado a la lectura, incansable conversador, también se inició en la música, exquisito cocinero, sutil con la jardinería, experto aeromodelista, hombre de mar, de carretera y de montaña con o sin nieves… y estoy convencido, amigo mío, de que tenías más habilidades que yo no conocía todavía.

Jorge, con esas cualidades, cómo no ibas a ser un médico honesto, próximo y compasivo además de, por supuesto, acertado en los diagnósticos y eficaz en los tratamientos. Y lo más fascinante, al menos para mí, cómo no ibas a ser un cirujano increíblemente fino, elegante y resolutivo.

Mientras en los últimos años la enfermedad consumía tu cuerpo, tu alma ha debido crecer, porque cada vez la encuentro en más lugares. Se te puede hallar en las montañas, sobre todo en las próximas a Cerler, que tanto has amado desde niño. También estás en el aire, especialmente en el viento y en las corrientes en las que se dejan llevar los veleros de tus amigos del aeromodelismo. Y en ese mar en el que tantas veces te sumergiste, y en las plantas del jardín, y en la cocina o en la barbacoa que con tanto éxito has manejado. ¿Jorge, hay algo que no hayas hecho con pasión?

Veo tu alma en la entereza, aplomo y serenidad de Paloma, amiga de la infancia, novia de la carrera y mujer de tu vida. También en Jorge, Paloma y Claudia, como tres espejos vivientes en los que se reflejan las cualidades de sus padres. Te escucho en las palabras de tu extensa familia, también estás en la mirada de los amigos, heridos por tu ausencia, en el pensamiento de los colegas de profesión, y en la sonrisa y el afecto que permanecen en quienes han trabajado contigo, con una u otra responsabilidad.

Tu espíritu animoso, esa tranquilizadora presencia, me acompaña todos los días. Estás en mis ojos al explorar los ojos de los demás, en mi mente al decidir la mejor opción para cada paciente, te escucho en mi voz cuando doy explicaciones o consuelo, te siento en mis manos al ejecutar las maniobras de la cirugía, me acompañas en los momentos oscuros cuando las circunstancias no acompañan…

Querido Jorge, mientras tu cuerpo yace en su merecido descanso, tu alma inmortal permanece entre nosotros, agradecidos por haberte encontrado en este mundo y por haber tenido el privilegio de acompañarte en el camino.