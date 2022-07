El Ayuntamiento concede hasta julio licencias para 615 viviendas, un 33% menos que en 2021

La inflación está golpeando también al sector de la construcción en Zaragoza. El Ayuntamiento ha concedido hasta esta semana licencias para la construcción de 615 pisos, casi un 33% menos que hasta julio del año pasado, cuando el desplome que produjo en el sector la pandemia del coronavirus trajo consigo después un efecto rebote que incrementó las cifras de 2021. En aquella ocasión el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, otorgó permisos para 925 pisos, de los que 130 fueron de protección oficial, mientras que esta vez han sido 60 de estas características. Las mayores promociones han salido adelante sobre todo en Oliver-Valdefierro y Arcosur.

El presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, Juan Carlos Bandrés, achaca estas cifras a una «paralización» provocada por el alza de precios que ha traído la guerra en Ucrania. «Hay una gran incertidumbre por el incremento de los costes de producción, lo que explica esos niveles tan bajos de licencias», indica el también director del grupo Lobe. En este sentido, apunta que las empresas no tienen «tanta confianza» como en anteriores ejercicios porque el margen de beneficio es «muy reducido», por lo que muchas están optando por esperar a que la situación se estabilice.

Hacer previsiones no es fácil. Para Bandrés, los datos «reflejan preocupación» y, tras el verano, también se intuye un otoño complicado. «La música en el ambiente no lleva a ponerse a hacer operaciones de cualquier manera. Los más potentes podrán seguir dándole al balón y los que no se sientan seguros aplazarán la decisión de solicitar una licencia», resume.

Si se continúa a este ritmo, las cifras podrían ser solo algo superiores a las del año covid, cuando se vivió un desplome del mercado que se tradujo en 1.035 nuevos pisos en todo el ejercicio, de los que 160 fueron de protección oficial. Posteriormente, en 2021 se alcanzaron los 1.420, de los que 130 fueron viviendas de protección oficial, con la margen izquierda y el barrio del AVE como los principales focos de interés para los constructores. Sin embargo, este año parece que esos datos serán difíciles de alcanzar.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido 54 licencias para un total de 615 residencias, de las que 18 se han rehabilitado o ampliado y el resto han sido de nueva construcción. Son un 33% menos que en el mismo periodo de 2021 y un 40% que en todo el año 2020.

El 30% en mayo

El mes de más actividad fue mayo, cuando se otorgaron dos licencias para promociones en el distrito Oliver-Valdefierro de 125 pisos, además de otro permiso para 60 viviendas de protección oficial en Arcosur. Asimismo, en ese mes se dio luz verde a un edificio con 16 residencias en Rosales del Canal y a tres casas unifamiliares. Valdefierro y Arcosur son las dos zonas con más obras de la ciudad, ya que en este último barrio también se concedió en febrero una autorización para 66 pisos libres.

En ese mes, el siguiente con mayor número de licencias, se alcanzaron los 157 pisos con, además, 46 en Las Fuentes y 28 en la avenida de Navarra. También se concedieron dos permisos para edificios de menos de diez viviendas y cuatro para casas unifamiliares.

Por otro lado, a comienzos de año la Gerencia de Urbanismo otorgó la licencia a Aedas Homes para levantar 65 viviendas de precio libre en la conexión del paseo de Ruiseñores con la ampliación del parque Pignatelli. Se prevé que estén terminadas a finales de 2023 y la operación incluye también otros 30 domicilios de protección oficial que construirá justo al lado el Ayuntamiento.

En este caso, junto a los pisos de la promotora, el Consistorio prevé tener listo a final de año el nuevo espacio verde, que alcanzará los 23.609 m² y contará con un estanque navegable y más de 2.000 especies arbustivas y de arbolado.

Entre las licencias de la primera parte de 2022 también destacan 22 viviendas en Santa Isabel, 18 en San José, donde se apuran los trabajos para la construcción de un edificio junto a la prolongación de Tenor Fleta, que se estrenó hace un mes, y 16 en Delicias.

La cifra

9% VPA. El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en lo que va de año licencias para la construcción de 615 viviendas, de las que 60 son de protección oficial, el 9,7% del total, todas ellas pertenecientes a un permiso en el barrio de Arcosur.

Ha dicho

Juan Carlos Bandrés, de la Confederación de empresarios de la Construcción de Aragón:

«Hay una gran incertidumbre por el incremento de los costes de producción. La música en el ambiente no lleva a hacer operaciones de cualquier manera»