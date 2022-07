El Ayuntamiento fuerza a Avanza y al comité a volver a negociar en el SAMA

Un último intento. El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado este viernes de urgencia a la empresa concesionaria del transporte urbano, Avanza, y al comité con el objetivo de forzar una nueva reunión en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA). Esta se producirá, si no hay cambios, el próximo lunes. Pero las opciones de acuerdo siguen lejos y la empresa mantiene su ultimátum: no mejorará su oferta y si los trabajadores no la aceptan antes del día 31, la retirará.

La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha convocado a las partes al mediodía con el objetivo de instarles a alcanzar una solución que acabe con los paros, que han causado más de 500 días de afecciones al servicio público. La responsable municipal ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y ha calificado de "muy razonable" la propuesta de Avanza –una subida fija del 8% y una cláusula de revisión salarial del 11,25%–. Pero en su opinión, no se puede dejar de negociar.

"Deben volver a la mesa de negociación, tenemos hasta el 31 de julio. No pueden tirar la toalla, deben seguir trabajando y flexibilizando posturas. La ciudad no puede ser rehén fruto de una negociación que solo va a mejorar las condiciones económicas y laborales de los trabajadores", ha afirmado la concejal, que además ha pedido al comité que levante los paros mientras se sigue negociando. "Llevan muchas reuniones y lo importante es que no se tire por la borda el trabajo hecho hasta ahora", ha agregado.

Chueca ha recordado que la oferta hecha por la empresa supone al final del convenio una mejora salarial por todos sus conceptos del 15,75% y ha expresado su malestar por las declaraciones del presidente del comité, José Manuel Montañés, que ironizó con una próxima reunión en el SAMA "el 9 de enero" del próximo año, el día después de que acabe el calendario de paros previsto por los trabajadores. Durante lo que queda de mes y en agosto, las protestas se mantienen los martes, miércoles y jueves y a partir de septiembre pasarán a ser diarias.

Ante la petición del Ayuntamiento, empresa y trabajadores se han mostrado dispuestos a volver a hablar, pero sin dar muchas esperanzas de que el encuentro del lunes vaya a ser fructífero. El director de Avanza, Guillermo Ríos, ha sido claro y ha recordado que no hay margen de mejora en la oferta de la empresa. "Nuestra propuesta habla por sí sola. Es para cerrar el convenio", ha declarado.

En este sentido, la compañía recuerda que un trabajador medio con una antigüedad media pasaría de ganar 35.000 euros a 40.500, un incremento de 460 euros brutos al mes a doce pagas, con 45 días de vacaciones.

"Difícilmente van a encontrar un mejor acuerdo en cualquier sector y convenio. Pueden decidir si consolidan este salario o el que tienen ahora, que también está por encima de la media", ha afirmado muy molesto por la negativa de los trabajadores a aceptar las mejoras ofrecidas por la compañía.

Los empleados mantienen el ‘no’ y han expresado su escepticismo ante la reunión del lunes por la posición de la compañía de no mejorar su propuesta. "Si nos llaman vamos a ir, pero si la empresa va a mantener la misma propuesta, no hace falta que vengan. Tiene que venir a negociar", ha declarado Montañés, que no ve viable paralizar los paros.

Ha insistido, en este sentido, en que no pueden admitir "un convenio a pérdidas". El sindicalista ha señalado que el escollo de la negociación está exclusivamente en la cláusula de revisión salarial. "Se mantienen en el 11,25% cuando hay previsiones de un IPC del 18%. Es lo que nos garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo", ha manifestado.