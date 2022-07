¿Dónde dejo el coche abierto sin querer?

Hay lugares en la ciudad de Zaragoza que utilizan inhibidores de frecuencia por seguridad -como son las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- y en los que podría ocurrir que ese sistema inutilizara el mando a distancia de los vehículos, en caso de aparcar cerca, tal y como ha pasado en otras ciudades españolas.

Los inhibidores de frecuencia son dispositivos que se utilizan para anular las emisiones por radiofrecuencias. Están formados por un generador de onda y un transmisor y lo que hacen es emitir una señal más potente que impida que se oiga cualquier otra dentro de su radio de acción.

Tal y como indica Ángel Rivas, técnico de Telcasa (empresa aragonesa especializada en seguridad), el mando del coche tiene una frecuencia pequeña y el inhibidor la anula. "Como la potencia que emite el inhibidor es mayor, no le deja actuar. Para hacer un símil es como el pez grande que se come al chico. Como uno no puede controlar el espacio de la frecuencia, puede pasar que alguien vaya a cerrar el vehículo, le dé al mando y no cierre o haya cerrado, vaya a abrir y no lo haga ", explica.

Ante estos posibles casos, Rivas aconseja ante todo cerrar el coche con la llave en lugar de con el mando a distancia. "Cuando observe que le pasa eso es que está en una zona protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El perjuicio al ciudadano salvaguarda a nuestros Cuerpos. Que cojan la llave, meta el espadín y gire", apunta.

Cuando utilice el mando a distancia, el técnico de Telcasa recomienda asegurarse de que se ha cerrado el vehículo (un consejo que da a todos los conductores, con independencia de dónde se ha aparcado). "El que no se haya cerrado también te puede pasar cuando las pilas están bajas; das al botón y no cierra y cuando te das cuentas las tienes que cambiar. Y también hay que comprobar que las ventanillas están cerradas porque si no de nada sirven todos los elementos de seguridad", añade. Y no está de más la barra antirrobo de volante y/o pedal. "Aunque tenías la seguridad de que habías cerrado el coche, se ponía para bloquear el volante por si te hacían el puente y te lo habrían. Es un consejo que siempre está bien", dice.

Los dispositivos inhibidores de frecuencia solo pueden ser usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administraciones Públicas autorizadas. "Generalmente, en las fachadas donde hay un cuartel de la Guardia Civil te pone 'prohibido aparcar', porque en esa zona va a haber inhibidores de frecuencia. Incluso el Ejército los utiliza. Sobre todo se colocan para evitar atentados, para impedir que una bomba se pueda detonar a distancia", apunta Rivas, quien recuerda que ETA utilizaba este método para muchos de sus ataques terroristas.