El presidente de la DPZ pide declarar zona catastrófica a los municipios afectados

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha pedido la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por el gran incendio originado en Ateca y que desde el lunes ha afectado a alrededor de 14.000 hectáreas, obligando a desalojar las localidades de Moros, Villalengua, Alhama de Aragón, Bubierca y Castejón de las Armas.

"Desde hoy mismo, quiero anunciar que desde la Diputación de Zaragoza, junto con los alcaldes de los municipios afectados, vamos a solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para garantizar que las ayudas lleguen lo antes posible, tanto para los ayuntamientos y las infraestructuras afectadas, como para los vecinos y las pérdidas en los bienes privados", ha destacado Sánchez Quero, tras reunirse con los alcaldes de la zona del incendio.

"Por supuesto, también me comprometo a que desde la Diputación de Zaragoza habilitaremos las ayudas que sean necesarias para recuperar las infraestructuras municipales afectadas", ha agregado el presidente provincial.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, que ha estado acompañado por la vicepresidenta, Teresa Ladrero, y el diputado provincial José Carlos Tirado, ha lamentado "profundamente" este desastre natural, que asola a parte de los municipios de la ribera del Manubles, Ateca, Moros y Villalengua, ha informado la DPZ en una nota de prensa.

"Espero que no salte a la ribera del Ribota y no haya que desalojar al municipio de Cervera de la Cañada", ha dicho. "Ver tus montes, tus fincas y tu medio de vida en llamas causa rabia e impotencia y por eso he querido estar aquí, mostrando mi compromiso con los municipios afectados y apoyando a los alcaldes y, sobre todo, quiero conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los vecinos, agricultores y ganaderos, ante esta situación catastrófica".

Sánchez Quero ha alabado el trabajo de todas las personas e instituciones públicas y privadas que están ayudando en la lucha contra el fuego y en la atención a los afectados.

"Quiero agradecer la labor de los alcaldes, de los vecinos que están ayudando de forma totalmente altruista, del Gobierno de Aragón y de la Comarca Comunidad de Calatayud por la labor rápida y coordinada desde el minuto uno, así como a todo el dispositivo que ha operado en este incendio, especialmente al Servicio Provincial de Extinción de Incendios de Diputación de Zaragoza", ha subrayado.