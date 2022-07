El Ayuntamiento de Zaragoza recibe las primeras 343 solicitudes a las ayudas al alquiler para jóvenes

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido ya 343 solicitudes a las ayudas al alquiler para jóvenes en apenas un mes desde que se abrió el plazo de presentación. La primera tanda de peticiones se comenzará a resolver, según informa la concejal delegada de Juventud, María Antoñanzas, este mismo mes, aunque se podrán seguir pidiendo hasta el 7 de octubre. En esta ocasión, el Consistorio ha dotado la convocatoria con más de un millón de euros, un 30% más que en el año anterior, cuando se destinaron 740.000 euros que llegaron a 481 personas.

Como en 2021, las solicitudes se irán resolviendo por bloques para que el cobro sea más temprano ya que, como explica Antoñanzas, se comprobó que la tardanza en recibir el dinero suponía "un lastre" para muchos jóvenes, que debían adelantar el pago de sus alquileres. Por ahora, la edil considera que la convocatoria está teniendo "una acogida muy buena". "Todavía quedan casi tres meses, pero quisimos ampliar el plazo lo máximo posible, ya que no tenía sentido que tuvieran solo 15 o 20 días. Ahora resulta muchísimo más fácil y accesible", defiende.

El importe también se ha incrementado, ya que numerosos solicitantes quedaban fuera al no contar con un presupuesto suficiente. En 2020 se destinaron 350.000 euros, casi tres veces menos que este año. Asimismo, como recuerda la concejal, ante el incremento generalizado de los precios se ha ampliado el coste mensual del alquiler que se puede justificar, que pasa de 550 euros a 650, o 325 en el caso de que sea una vivienda compartida. También el límite exigido para poder optar a las subvenciones, que ahora alcanza los 1.592 euros.

Las ayudas se harán en un pago único que podrá ser, en función de los ingresos, de 2.000 euros, 1.500 o 1.000. Para optar a la subvención, los jóvenes, como recuerdan desde el Consistorio, deberán tener entre 18 y 30 años, no poseer una vivienda en propiedad, tener un contrato de alquiler que no supere el límite exigido, estar empadronado en Zaragoza y que sus ingresos mensuales oscilen entre 537 euros y 1.592. Asimismo, desde el servicio de Juventud apuntan que no es compatible con la ayuda del Gobierno de Aragón.

"El problema de la emancipación siempre ha sido notorio, y además con los sueldos de hoy día resulta imposible para muchos jóvenes acceder a una vivienda. Por eso apostamos desde un principio por estas ayudas y se notó porque se multiplicaron las solicitudes", explica Antoñanzas, que indica que en 2021 se recibieron 816 (de las que se pudieron conceder 481) frente a las 487 del año anterior. "Hacen falta, los datos hablan del problema que existe, por eso hay que ayudarles al máximo posible en ese primer acceso a un domicilio propio", enfatiza la edil, que asume que en la última edición "mucha gente se quedó fuera". "Queremos que esta vez no ocurra lo mismo", apostilla.

Para la concejal, "no es un problema coyuntural, sino estructural". De hecho, según datos del Observatorio de Emancipación de los Jóvenes relativos al primer trimestre de 2021, solo un 15% de los españoles de esta edad ha salido de casa de sus padres. Es decir, únicamente 1,5 jóvenes de cada diez residen en un hogar independiente. "Por eso hay que poner medidas que sean accesibles", declara Antoñanzas.

Mujeres en piso compartido

Según informan desde el Ayuntamiento, el perfil mayoritario de los beneficiarios es el de una mujer de entre 26 y 30 años que comparte piso, una tendencia que se ha ido repitiendo en las últimas convocatorias. El año pasado, recibieron la ayuda 305 chicas frente a 176 varones y solo 179 de la totalidad de los solicitantes residían solos. Además, 355 fueron españoles y 126 extranjeros, mientras que el 65% habían nacido en Zaragoza.

Por otro lado, el 37% de las ayudas recibidas fueron de 2.000 euros, la cuantía máxima, lo que refleja, según indican desde el Consistorio, que muchos jóvenes afrontan el pago del alquiler con un salario muy bajo.