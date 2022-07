La calle Belchite de Zaragoza será más verde y más peatonal

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza tiene ya listo el proyecto para reformar integralmente la calle Belchite, en el barrio de las Fuentes. La remodelación mejorará el tramo comprendido entre Miguel Servet y Camino de Fillas, que pasará a ser un espacio mucho más amable para sus vecinos con aceras más amplias, sin barreras arquitectónicas y menos tráfico.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto definitivo después de que no se hayan presentado alegaciones durante el trámite de información pública. De esta forma, la calle pasará a tener plataforma única de prioridad peatonal, con aceras al mismo nivel que la calzada y una banda de aparcamiento.

La calzada tendrá además un trazado ligeramente sinuoso para obligar a los vehículos a circular a menor velocidad, tal y como se está ejecutando en la calle Félix Latassa entre otras, y se colocará señalización podotáctil a lo largo de toda la vía y en los cruces para ayudar a orientarse a las personas con dificultades de visión.

La consejera de Infraestructuras, Patricia Cavero ha explicado que el nuevo diseño no sólo ayudará a mejorar la seguridad de los peatones y garantizará la accesibilidad sino que dotará también a la calle de mayor calidad ambiental. Habrá menos tráfico y circulación más lenta, reduciendo las emisiones y el ruido, y se plantarán árboles de porte medio en una calle que ahora no tiene ningún elemento vegetal.

La actuación supondrá una inversión de 604.414 euros y conllevará también la renovación de todos los servicios públicos del subsuelo: se sustituirán las tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento y se mejorará el alumbrado con nuevos puntos de luz y tecnología led. En total se reformarán más de 1.900 metros cuadrados de calle. El plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses una vez que se adjudique la obra.

Otras obras de reforma. Afecciones a la movilidad

Por otra parte, la calle Osa Mayor de Valdefierro avanza en su reforma integral. La evolución de los trabajos hará necesario introducir cambios en la movilidad a partir del lunes. Durante un mes, hasta el 19 de agosto aproximadamente, se cortará al tráfico también el cruce con calle Tulipán, que quedará en fondo de saco para garantizar la entrada y salida de garajes.

Se invertirá el sentido de circulación en la calle Mercurio (entre Tulipán y Aries) y en la calle Aries (entre Mercurio y Osa Mayor). Se prohibirá el estacionamiento en ambos tramos para facilitar el paso de bus urbano.

El área de Infraestructuras ha iniciado además esta semana el acondicionamiento de la calle Campamento, en Juslibol. Dentro de esta actuación, a partir del lunes día 18, y durante tres meses, será necesario cortar parcialmente al tráfico la vía, desde la c/ Zaragoza hasta el número 14. Las viviendas ubicadas a partir de ese número accederán por Camino Viejo de Alfocea (desde el campo de fútbol), mientras que el acceso al pabellón municipal y la c/ El Bar se realizará por c/ Velillanas.

Esta obra, que forma parte del convenio con la DPZ, dotará a la calle de aceras porque ahora no existen. Además mejorará todos los pavimentos, renovará las tuberías de agua y saneamiento y el alumbrado y permitirá crear un muro de contención que sustituya el talud de tierra actual. Supondrá una inversión de 196.500 euros.

Además para reparar una toma de vertido, del 18 al 27 de julio se cortará la calle Juan José Lorente entre Tomás Bretón y Pamplona Escudero. Para garantizar la entrada y salida de garajes, se invertirá el sentido de circulación entre Alcalde Burriel y Pamplona Escudero.