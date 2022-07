Sánchez Quero ‘tumba’ una moción que critica el recorte de paradas de bus en 151 municipios

El presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ‘tumbó’ ayer con su voto de calidad una moción de Ciudadanos en la que se rechazaba el nuevo plan concesional de autobuses del Estado en el que se deja a 151 localidades de la Comunidad sin parada de bus. La iniciativa sumó 13 votos a favor de Cs, PP, Vox y Podemos-Equo y 13 en contra del PSOE, mientras que En Común-IU se abstuvo. Finalmente, fue Sánchez Quero el que decantó la balanza y no salió adelante.

El documento apostaba porque el impacto del esfuerzo económico necesario para implementar los nuevos corredores y los enlaces con el resto de poblaciones del mapa concesional autonómico fueran sufragados por el Estado a través de un convenio con el Gobierno de Aragón "debido al déficit inversor con las zonas que se han visto abocadas a un déficit poblacional".

Tras conocerse a principios de junio las afecciones de esta reordenación de las rutas de largo recorrido, el propio Sánchez Quero exigió el Gobierno central que diera marcha atrás a este planteamiento. No obstante, las críticas bajaron de tono en cuanto el Ministerio de Transportes garantizó que "ningún ciudadano se quedaría sin autobús".

Y a ello se refirió en la sesión el portavoz socialista en la DPZ, Francisco Compés, quien aseguró que el Gobierno central "no va a suprimir servicios, sino que se está en un proceso de rediseño con las comunidades autonómicas". "Se ha optado por un proceso participativo", también con el sector y los sindicatos y después se someterá a información pública. Por ello, pidió dar al Ejecutivo de Pedro Sánchez "margen de confianza", ya que se trata de "un borrador", para que cumpla con lo que ha indicado.

Nicolás Cativiela, de Cs, le respondió que el momento de defender los cambios en la propuesta del Gobierno central es ahora, "no cuando esté aprobada". Cativiela recordó que el nuevo mapa solo prestaría servicio a las tres capitales y a 16 municipios más de la comunidad autónoma y obligaría a los habitantes del resto de localidades a realizar el doble de kilómetros y tardar tres veces más respecto a la actualidad.

No fue está la única moción motivo de desencuentro en el pleno de la institución provincial. Tampoco salió adelante una propuesta del PP que instaba al Ministerio del Interior a incrementar y no suprimir la presencia de efectivos de la Guardia Civil en los puestos de los municipios donde están destinados como consecuencia de la implantación de la cita previa para formular denuncias o hacer trámites no urgentes. Decayó con los 15 votos en contra que sumaron el PSOE, En Común-Izquierda Unida y Podemos-Equo, frente a los 12 de PP, Ciudadanos y Vox que la apoyaron.

Desde el PP, Iluminada Ustero, dijo estar "harta" de "hablar de los experimentos de este gobierno en el mundo rural". Respecto a la cita previa, alertó de los problemas de cobertura de internet, así como de la dificultad para las personas mayores. Además criticó que este proyecto no ha dado buenos resultados en todos los lugares. El presidente de la institución intervino para señalar que nadie ha dicho "que se vayan a recortar efectivos", y que, al contrario, los gobiernos del PSOE "siempre han aumentado plazas".

30 millones para afrontar la obra pública

La DPZ aprueba un plan de 30 millones de euros para que los ayuntamientos puedan hacer frente el encarecimiento de la obra pública. El pleno de la Diputación de Zaragoza dio luz verde a esta ayuda que se trata de una línea extraordinaria de subvenciones totalmente incondicionadas. El dinero puede destinarse a cualquier otra iniciativa que los municipios consideren prioritaria. Los fondos se transferirán en los próximos días junto con los 40 millones correspondientes a la anualidad de este año del Plus y otros 25 millones para los consistorios que delegan en la DPZ la recaudación de impuestos.