Cultura apuesta por el Jardín de Invierno para las Fiestas del Pilar y renuncia a la Noria Siria

El Jardín de Invierno será uno de los escenarios de las Fiestas del Pilar de 2022. En su estrategia por llevar las actividades más allá del centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha escogido este enclave del parque Grande José Antonio Labordeta, que ya ha demostrado en el último año su capacidad de atraer al público, como uno de los puntos neurálgicos de los próximos festejos, los primeros que se prevén celebrar como antes de la irrupción de la pandemia.

En aras de esa descentralización anunciada por la vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, desde el área se continúa trabajando para cerrar el listado definitivo de los lugares donde se desarrollarán las distintas actividades festivas. No obstante, según informaron este miércoles fuentes municipales, lo que ya está claro es que el parque del Agua, que se utilizó el año pasado durante la semana de las ‘no fiestas’, no será uno de ellos.

En octubre de 2021 no se celebró el Pilar, pero se impulsó una programación cultural y lúdica con restricciones sanitarias, se ofrecieron conciertos en un escenario que se instaló en una campa de césped frente a la Noria Siria, en Ranillas. Sin embargo, en esta ocasión en principio se ha optado por descartar esa zona porque se detectó que no es capaz de atraer a muchos asistentes al encontrarse fuera de la ciudad consolidada. Además, los técnicos del Servicio de Parques y Jardines recomiendan igualmente que no se utilice por los daños medioambientales que pueden producirse.

Por ahora, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de hostelería del Jardín de Invierno entre los días 9 y 15 de octubre por un importe de 6.000 euros. Es el primero de los escenarios confirmados, más allá de la plaza del Pilar, que seguirá siendo el centro neurálgico de las fiestas y donde se celebren los grandes conciertos. Igual que en 2019, se instalará un sistema de conteo que permitirá cerrar los accesos por seguridad cuando se supere un número determinado de personas.

En los barrios y para jóvenes

El año pasado también se celebraron conciertos y otro tipo de espectáculos en la Cúpula Geodésica, en San José, la Estación del Norte, en el Rabal, y la céntrica plaza del Justicia. En esta ocasión, todavía se deben determinar el resto de puntos, pero la intención es que las fiestas estén repartidas por los barrios, por lo que se sacarán algunos de los escenarios tradicionales del Casco Histórico para trasladarlos a otras zonas.

Asimismo, como ha explicado anteriormente Fernández, se quiere impulsar una programación para todas las edades, que apueste más que en anteriores ediciones tanto por el público joven como por las personas mayores. Para los niños, se mantendrá el Parque de las Marionetas y Río y Juego, en el parque Grande y Ranillas, respectivamente.