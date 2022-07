Zaragoza rehabilita 160 viviendas en el Actur con un presupuesto de 2,2 millones

Los trabajos para rehabilitar 160 viviendas del parque público de vivienda municipal de Zaragoza continúan según los plazos previstos y las mejoras ya se dejan notar en algunas de sus fachadas. Se trata de la mayor rehabilitación de vivienda pública impulsada en la historia del Ayuntamiento y se está desarrollando en la calle Emmeline de Pankhurst, entre los números 26 a 46, en el barrio del Actur.

Los trabajos se centran en la mejora de envolventes de los edificios, es decir, en renovar y aumentar los aislamientos térmicos del exterior y de los forjados de separación con la cubierta. También se están reemplazando las carpinterías existentes por otras de mejores prestaciones acústicas y térmicas.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha defendido el esfuerzo del Ayuntamiento en materia de rehabilitación de vivienda social, tanto con la colaboración publico privada pero también del parque municipal, y ha asegurado que "con datos y cifras" puede "demostrar" que "hoy hay una mejor gestión de las viviendas sociales, se invierte más dinero que nunca" y tienen "proyectos para invertir mucho más".

Gracias a los trabajos de rehabilitación, impulsados a través de Zaragoza Vivienda, se reducirán las emisiones de CO2 del edificio en un 69% (pasando de tener un indicador global del edificio E a obtener un C), la demanda de la calefacción se reducirá un 85% (pasando el indicador de E a C), y el consumo de energía primaria no renovable se reducirá un 64 % (pasando de E a B).

Estos trabajos de rehabilitación que van a beneficiar a 160 viviendas municipales cuentan con un presupuesto de adjudicación de más de 2,2 millones de euros. El proyecto va a recibir casi 750.000 euros de ayuda ya que Zaragoza Vivienda presentó el proyecto a la convocatoria del Programa para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (programa PREE) convocado por el Gobierno de Aragón. Se calcula que se han creado 40 empleos gracias a esta inversión.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en la segunda fase de la rehabilitación de su parque de vivienda. El proyecto se centra en los edificios de 120 viviendas, también en la calle Emmeline de Pankhurst en los que se procederá a mejorar la envolvente térmica. La inversión, que se licitará próximamente, contará de nuevo con la ayuda del programa PREE por valor de 255.000 euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, solicitó 92,8 millones de euros a la Unión Europea para financiar la rehabilitación de 3.542 viviendas en las que viven 7.297 vecinos. En la primera fase de la convocatoria ha logrado captar 6,5 millones.