Se queda encerrado en un supermercado Día en Zaragoza para robar y cenar

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves por la noche a un joven de 20 años que se quedó dentro del establecimiento Día de la avenida de Anselmo Clavé de Zaragoza con la intención de robar y también de cenar, pues cuando fue descubierto ya se había comido un paquete de salchichas y bebido un zumo.

La alerta la dio la central de alarmas a la que está conectado el local y que detectó movimiento dentro. La responsable del mismo se acercó hasta allí con la Policía Nacional para comprobar lo que ocurría. Lo primero que vieron es que la puerta de entrada no estaba forzada, pero en el interior la trabajadora se percató de que una nevera no estaba en su sitio.

Cuando fue a la oficina para encender las luces y poder inspeccionar mejor el sitio, la responsable encontró a una persona con un manojo de llaves en la mano intentando abrir la caja fuerte. También comprobaron que ya había registrado las taquillas y vestuarios de los empleados, que estaban todos revueltos.

Al preguntarle qué hacía allí, B. G. S. explicó que se había quedado "encerrado" en el baño, algo que a los agentes les pareció bastante improbable ya los aseos no son públicos y la puerta de entrada no está en la zona destinada a los clientes, por lo que no se ve a simple vista. En el almacén encontraron también un paquete de salchichas y un tetrabrik de zumo ya consumidos.

Además, el joven llevaba una mochila en la que guardaba tres pantalones y cuatro camisas del comercio de Mango, todas nuevas y algunas con las etiquetas y alarmas todavía puestas. El detenido fue puesto a disposición judicial este sábado y la magistrada, tras escuchar su declaración asistido por la letrada Marina Oms, lo dejó en libertad provisional pendiente de ser juzgado.