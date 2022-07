Los vecinos de la zona de Pignatelli: "La limpieza brilla por su ausencia y el ambiente... dejémoslo ahí"

Los problemas de convivencia en el entorno de la calle de Pignatelli, cuenta María José Allueva, vecina de la zona desde hace 17 años, "van por rachas". "Esta no es una de las mejores, pero tampoco de las peores. Yo nunca he tenido ningún problema, pero reconozco que pasar por la noche por determinadas partes da un poco de respeto", explica.

Desde los balcones, los propios residentes se quejan de "gritos y música hasta las tantas", y aunque reconocen que "hace dos años todo estaba mucho peor", siguen viendo prioritario acabar con los problemas de okupación y de acumulación de basura. "La limpieza brilla directamente por su ausencia y el ambiente... vamos a dejarlo ahí. Las cámaras, desde luego, no están teniendo mucho efecto", señala Juan Carlos Roldán, vecino de la calle Escopetería.

Frente a su edificio tiene un solar en el que son habituales las hogueras y la música de madrugada. "Y mejor no digas nada... Aquí la gente no se anda con tonterías", admite. Aunque también hay quien trata de restarle importancia a la situación actual asegurando que "no es peor que la de otros barrios, solo que en este está todo más centralizado", muchos vecinos reconocen que se necesita más seguridad.

Todos conocen a la perfección cuáles son los edificios y las esquinas problemáticas, de ahí que no entiendan "por qué no se ha hecho más" tras tres años de protestas. "Lo malo son los okupas y los negocios de venta de droga, que atraen a gente problemática. Lo hacen con total impunidad", indica otro de los residentes, que prefiere no dar su nombre para "evitar consecuencias".

Las iniciativas vecinales

Desde asociaciones como Calles Dignas y la Plataforma de afectados del Gancho y Pignatelli llevan años tratando de mostrar la cara más amable de la zona. Una de las últimas iniciativas, enmarcada en las fiestas del barrio, ha sido hacer un recorrido por "diez puntos emblemáticos". "También estamos preparando un vídeo en colaboración con los vecinos en el que los edificios hablan y se quejan del abandono al que están sometidos", cuenta el presidente de Calles Dignas, Carlos Blanco.

Descarta, sin embargo, volver a las manifestaciones, ya que la sensación es que "no sirven de mucho". "Si no se cambian leyes como la de Vivienda hay poco que hacer", comenta.