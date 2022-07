Slap! festival llega a Zaragoza con más de catorce horas de música en directo

La duodécima edición de 'Slap! Festival' llegará este sábado, 9 de julio, a una nueva ubicación, el Parque Deportivo Ebro de Zaragoza con más de catorce horas de música en directo, una programación para todos los públicos y un cartel encabezado por los artistas musicales 'Fundación Tony Manero', 'R de Rumb & Porcel', 'The Lehmanns Brothers', 'Free Sis Mafia' y 'Pendejo'.

Esta nueva edición arrancará en la piscina con la sesión de 'Cuatico DJ' y un concierto de jazz enfocado para los más pequeños. Y a lo largo de la tarde se desarrollarán sesiones y actividades propias de las ediciones anteriores como son un 'pool train' y una 'roller disco'. Es decir, dos bailables sesiones de Dj, una en la piscina y otra en la pista de patinaje al estilo de los años 70.

'El Último Baile de Fundación Tony Manero' es la gira de despedida de una de las bandas de funk y disco más reconocidas a nivel nacional. Tras 25 años de trayectoria, ocho álbumes y cientos de conciertos, sus componentes quieren dar rienda suelta a otros proyectos y desarrollarse en otros campos relacionados también con la música.

Dicha gira, que arrancó en agosto del año pasado, llega a la capital aragonesa este fin de semana con un concierto en el que repasarán las canciones más famosas de sus etapas musicales como 'United Soul', 'Can't Nobody Love Me Like You Do' o 'Supersexy Girl'.

Programación para toda la familia

"Tenemos un cartel de gran calidad musical y una programación orientada para toda la familia. Esto junto a la piscina y el entorno en el que se sitúa hacen que el espíritu de Slap! mantenga la esencia con la que nació hace 12 años", ha afirmado el portavoz del festival, Octavio Benito.

Otro de los protagonistas de este evento es 'The Lehmanns Brothers'. Esta joven banda francesa fusiona estilos musicales clásicos y rítmicos como el funk, el soul o el rhythm and blues con influencias de James Brown, Jamiroquai o The Roots.

También se subirán al escenario del 'Slap! Festival', los 'Free Sis Mafia', un grupo de amigas formado por Laura Siyahamba, Duku, Salvia, Candela Cuore y Huda, todas ellas con distintos estilos musicales que se unen bajo un mismo proyecto.

Y los asistentes podrán escuchar también a 'R de Rumba', el Dj de 'Violadores del Versa', quien hace un par de años junto a su amigo y músico alicantino 'Porcel' publicaron un disco, bajo el nombre 'Funk Experience', un homenaje a la música negra de los 70.

El festival también contará con la presencia del Dj aragonés Pendejo quien lleva media experimentando la música negra, desde sus raíces africanas hasta las ramas electrónicas.

Las entradas para el evento musical ya se pueden adquirir en la página web 'www.slapfestival.com'.