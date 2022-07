Condenado el jefe de compras de una empresa de Mallén por quedarse 285.182 euros con pedidos fantasma

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Raúl F. U., exjefe de compras de Solutex e Intuber, industria con sede en Mallén, por manipular facturas de su empresa y hacerse con 281.602 euros. El tribunal le impone una condena de dos años de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito de estafa agravada en concurso con otro de falsedad. Los magistrados han tenido en cuenta la ludopatía del acusado y le han aplicado la eximente incompleta de alteración psíquica por adicción al juego. Este beneficio que planteó su abogada defensora, Noemi González, ha servido para rebajar tanto la pena de cárcel, con lo que probablemente no entre en prisión, como la multa, pues el tribunal han entendido que su situación económica es mala.

La sentencia considera probado que en 2018, cuando Raúl F. U., llevaba 12 años trabajando en la misma empresa, empezó a hacer distintas apuestas deportivas y a necesitar dinero en efectivo del que no disponía. Para conseguirlo, ideó y puso en práctica un plan consistente en hacer suyos los materiales que compró en varias ocasiones a distintos proveedores de las empresas Intuber y Solutex. A los proveedores les hacía creer que las compras las realizaban las mencionadas firmas, pero en realidad no era así.

No conocían el engaño

Lo que de verdad hacía era vender esos materiales a otras personas, en concreto a los hermanos Lucas David y Javier C. G., los cuales fueron juzgados junto a Raúl F. U. por un delito continuado de receptación del que ahora han sido absueltos. Como alegó su abogado, José Antonio Visús, el tribunal no han encontrado pruebas de que estas dos personas estuvieran al corriente de los engaños del acusado. Además, las compras no fueron "clandestinas" ni "irregulares" y pagaron con factura los materiales (14.000 palés) a un precio que, como recoge el fallo judicial, pudo ser "barato" pero no "desproporcionado" o "ridículo".

En total, entre 2018 y 2020, el acusado Raúl F. U. compró e hizo suyo material de ferretería por un importe global de 169.340 euros y 13.857 unidades de palés de madera por 115.842 euros. Estos últimos los vendió a Lucas David y Javier C. G. por unos 54.069 euros. Respecto al material de ferretería, se desconoce dónde fue a parar y cuánto dinero se embolsó porque lo vendió a través de plataformas de internet.

La estafa del acusado fue destapada por una trabajadora de Solutex, representada por el letrado Víctor Sunkel, que revisó las cuentas y las facturas. Cuando la empresa descubrió el fraude, el acusado reconoció las irregularidades e incluso firmó un reconocimiento de deuda.

Este hecho fue utilizado por su defensa para solicitar la atenuante por confesión, pero el tribunal la ha rechazado argumentando que Raúl F. U. admitió la estafa una vez que la empresa había hecho la investigación. Además el acusado no colaboró con las pesquisas, sino que las dificultó manipulando el sistema contable cuando estaban intentando averiguar lo ocurrido, aunque pudieron recuperar la información y la manipulación se quedó en un intento.

No hay reparación del daño

El fallo no acepta tampoco que concurra la atenuante de reparación del daño, pues aunque el encausado ingresó 20.000 euros antes de la vista oral, los magistrados no consideran la cantidad suficientemente importante para compensar los 285.182 euros de perjuicio causado. "La consignación resulta insignificante, esto es, poco relevante, dado que ni tan siquiera cubre el 10% de lo que se solicita", dice la sentencia.

Añade que, además, desde que Raúl F. U. firmó el reconocimiento de deuda, el 15 de julio de 2020, hasta el pasado 2 de junio no consignó ningún dinero. "Es decir, no ha realizado ningún pago en casi dos años", afirma el tribunal. El fallo no es firme y puede ser recurrido.