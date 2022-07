Suspensos a niños con TDAH: "Damos un 100% en casa para que al final tu hijo sea siempre el culpable y el más mirado"

Alejandro y Juan (nombre ficticio), de 14 y 11 años, tienen diagnosticado un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero sus familias lamentan que estos informes se quedan "en papel mojado" puesto que en sus respectivos centros (uno público y otro concertado) no reciben los apoyos necesarios que les ayuden a promocionar.

"En varios colegios no hacen los estudios psicopedagógicos que permiten el diagnóstico o la identificación de nuestros niños. Te dicen siempre que hay casos más graves, y no te queda otra que acudir a un particular. Pero cuando llegas con el diagnóstico privado o incluso de la Seguridad Social tampoco les sirve. Esto lo complica todo, se retrasa el diagnóstico y mientras tanto los niños sufriendo", afirma Bárbara Sánchez-Oropesa, médica y presidenta de la Asociación Aragonesa del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.

A raíz de la situación personal de varias familias, una de las cuales ha presentado ya un recurso frente al departamento de Educación por impedir el instituto a su hijo promocionar, esta asociación aragonesa ha querido elevar su queja y denunciar el malestar de estos menores para concienciar de una situación que arrastran desde hace años, pero que se ha agudizado con la nueva ley educativa, que permite promocionar con hasta 3 materias suspensas si se cumplen una serie de condiciones. Esta situación excepcional ha generado -dicen- mucha "preocupación" entre las familias, que piensan que se está mandando un mensaje contradictorio.

"De cara al niño, la baja autoestima que le proporcionas con eso es tremenda. Tienes que poner los medios antes de que salga el grano. Los niños dicen: si me vas a promocionar igual, porque no voy a repetir, no estudio ni hago nada, y esa es la actitud que ellos toman. La autoestima después se va por los suelos; los padres de los otros niños en cuanto tienen un amigo que es repetidor les prohíben ir con él. Y al final no se sabe por qué ese niño repitió: igual te lo tildan de macarra, de violento o de drogas, y no es así en la mayoría de los casos. Son niños muy capaces de salir adelante, pero si reciben los apoyos necesarios", reivindica esta médica, que tiene dos hijas con TDAH trabajando con sus respectivas carreras en esta asociación aragonesa que fundó hace más de 20 años para dar apoyo a las familias.

En primera persona

"Nuestros chicos son molestos a los ojos de los demás, pero no es razón para echarlos 3 o 4 días. Los castigos con expulsión son un premio"

En ella atienden a más de 30 personas (adultos y niños) con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este curso 2021-2022, los profesionales de Aateda aseguran que la mayoría de los menores que han acudido a su sede han pasado de curso, pero con suspensos. "Te dicen que promociona, pero sin superar los mínimos, y entonces te preguntas: '¿pero cómo es eso?'. Ahora coge al crío para que no pase tan perdido a 1º de la ESO y cámbialo de centro", explica Marcela, que ha vuelto a llevar a su hijo, de 11 años, a esta asociación para que reciba en verano "el apoyo que no le han dado en el colegio". Su hijo Juan (nombre ficticio) ha hecho toda la Primaria en un centro concertado de Zaragoza, donde al acabar 6º este año les han "invitado" a marcharse.

Hablan también de los castigos, y el mensaje que muchas veces se manda con estos a los niños. "Los castigos con expulsión siempre hemos pensado que son un premio. Nuestros chicos son molestos a los ojos de los demás, pero no es razón para echarlos 3 o 4 días según la infracción. Te los castigan en casa y eso es felicidad para ellos. O los expulsan una semana sin comedor teniendo los padres que trabajar", exponen varias familias de Aateda. Nelly, que ya vivió esta situación con su hijo mayor, confiesa que tuvo más suerte al principio: "al mayor lo castigaban en el centro. Pero ahora con el pequeño es otra historia…".

Desde la asociación denuncian que ha habido casos concretos de menores con diagnóstico de TDAH que no han promocionado este curso y tampoco han recibido los apoyos necesarios en el colegio, pero muchas familias temen hablar por miedo a más represalias en forma de suspensos. Más allá de la falta de ayuda en los centros, aseguran también que hay mucho desconocimiento a este respecto. "Cuando te dan las notas no te dicen que tienes dos días hábiles para recurrir si no estás de acuerdo, y cuando lo haces estás ya fuera de plazo porque no te lo dicen. Solo te piden que firmes las notas", añade Bárbara, que fue a Inspección educativa a informarse acerca de esta cuestión para ayudar a otras familias.

"Si en el colegio no ponen de su parte, estos chicos están perdidos"

"En según qué colegios es muy triste. Yo he llegado a llorar por la calle porque te frustras. Si el niño va bien no hay problema, pero como tenga alguna dificultad siempre va a ser el mirado. Han sido años muy duros y te hacen la vida imposible. Les gritan en medio de la clase, y a mí, como madre, han llegado a mandarme correos delante de todos sus compañeros. Hasta le tuve que comprar un saco de boxeo para que canalizara esa frustración y apuntarlo a taekwondo. Como familia te involucras y das el 100% por tus hijos, buscas información, apoyos… pero si en el colegio no ponen de su parte, estos chicos están perdidos”, asegura Marcela, que ha decidido cambiar a su hijo de colegio para empezar el año que viene 1º de la ESO.

A su juicio, que estos niños logren promocionar sin suspensos depende un 50% del apoyo que reciban en casa y otro 50% de la atención que les presten en el colegio, donde su "suerte" depende del profesor u orientador de turno. "A nosotros, en Lengua, ayudarnos era mandarnos un tocho de fichas para hacer en casa. ¿Ese es el apoyo? -se pregunta esta madre-. Pues muchas gracias, pero para eso ya le hago yo el apoyo interactivo en casa", señala.

"Si trabajas un 50-50, bien, pero nosotros, las familias, damos un 100% en casa para que al final tu hijo siempre sea el más mirado y se llevan las culpas aun no estando en clase", añade Bárbara, presidenta de esta entidad, quien ha vivido de cerca la situación que comentan cuando sus hijas eran pequeñas.

"Buscan excusas para decir que es un vago. O te dicen, en el caso de las pantallas, que tienen que coger responsabilidad"

Entre otros comportamientos, critican la "incomprensión" de algunos maestros que no toman conciencia del problema y acaban "estigmatizando" a estos menores. "A mí en el otro colegio que estuve me machacaron mucho con que tenía que medicarlo y eso lo tiene que decir un profesional de la salud, no el centro. Te dicen que la culpa es tuya, que el crío es un maleducado… Encima este año nos gastamos 1.000 euros en una tablet para que jugara, porque no hay un control en el colegio", relata Marcela. Su hijo Juan ha promocionado en 6º de Primaria con dos suspensos, y el curso que viene cambiará de centro para cursar 1º de la ESO. "Nos querían fuera de allí. Ha suspendido inglés y Lengua, ha promocionado, pero nos invitan a irnos", afirma esta madre, que ya ha encontrado otro instituto para su hijo. Confiesa que necesita "un cambio de aires" y confía en que el nuevo equipo docente sea más empático con la situación de su hijo y el diagnóstico que tienen de la Seguridad Social. Entre tanto, ha vuelto a recurrir a la asociación para recibir apoyo e intentar "que no vaya perdido al curso que viene". Tanto ella como Nelly, madre de otro chico de 14 años que no ha promocionado con tres suspensos, cuentan que dedican entre 3 y 4 horas diarias a hacer los deberes con sus hijos, prácticamente desde que llegan a casa del colegio hasta que se acuestan.

"Te conviertes en profesora en casa, y eso es lo que algunos profesores no valoran. Se creen que están en casa sin hacer nada. Buscan excusas para decir que es un vago", señala Nelly. "O te dicen, en el caso de las pantallas, que tienen que coger responsabilidad, pero si el profesor se da la vuelta y miras luego el historial ves que lo que ha hecho todo el día en clase es jugar a videojuegos”, lamenta, por su parte, Marcela.

NOTICIAS RELACIONADAS Un 24% de los menores con trastornos alimenticios tienen síntomas de TDAH

Desde la asociación aragonesa Aateda subrayan también el mayor riesgo que tienen estos menores de caer en adicciones, como demuestran también varios estudios realizados. "El problema es que todo les engancha. Yo también tenía de niña problemas con el tema de los jueguecitos, pero en casa me escondían todo y en el colegio entonces no había pantallas. Ahora es otro mundo", reconoce Nelly.

Los menores, por su parte, tienen sentimientos encontrados. Juan, que cambiará en septiembre de centro educativo, siente nostalgia por los compañeros que deja, pero también ha vivido en el anterior colegio experiencias que lo han marcado. "Al final son muchos años… pero él salía frustrado y hoy tiene que lidiar con todo eso. Como madre, al final te vuelves psicóloga porque la autoestima hay que trabajarla. Yo le ponía notitas todos los días en el almuerzo y le decía: "No te preocupes por lo que te diga la profesora, que sé que te has esforzado", cuenta Marcela.

Nelly, voluntaria de Aateda y madre de tres niños con TDAH, de 15, 14 y 8 años. José Miguel Marco

Nelly, madre de tres hijos con TDAH diagnosticado clínicamente, ha vivido una situación parecida con su hijo Alejandro, de 14 años. A pesar del "esfuerzo extraescolar" que llevan años dedicando al estudio, este adolescente, que ha cursado 1º de la ESO en un pueblo de Zaragoza, no ha promocionado este año. Ella ha interpuesto un recurso ante la Dirección Provincial de Educación denunciando lo ocurrido en este centro. Critica que no han tenido apoyo este curso al no reconocer el instituto los diferentes informes clínicos que han presentado, y tampoco han querido hacerle una valoración psicopedagógica al menor en el centro. "Mi hijo Alejandro repitió ya 3º de Primaria y estuve conforme. Pero este año, con tres suspensos (Lengua, Francés -que no nos dejaron elegir- e Inglés) no ha podido promocionar como el resto de compañeros. Si el equipo docente dice que no puedes promocionar, no promocionas y te quedas repitiendo, aunque no te hayan proporcionado los apoyos educativos que aparecen en la ley de Educación", señala esta madre, que ha presentado además del recurso más de 15 folios de anexos con los diferentes informes clínicos de su hijo y las medidas que contempla la ley para proteger a estos menores. Conseguir el diagnóstico les llevó tiempo. "Llevo años luchando por el tema de la valoración y eso que desde Feaadah nos han ayudado, pero si el tutor no está por la labor, no te va a derivar al orientador y según el profesor que te toque no va a salir adelante", lamenta.

"Muchas familias no pueden permitirse apoyo fuera, y los niños son los más perjudicados"

Ella ya vivió la situación con su hijo mayor, diagnosticado de TDAH. A pesar de las dificultades, asegura que con el apoyo necesario estos niños pueden salir adelante, pero recalca que el compromiso y la "carga" no debe recaer únicamente en la familia.

"Ahora estamos 3 y 4 horas todas las tardes en época de exámenes, y aun con todo no llega… Ha pasado de suspender muchas asignaturas en primera evaluación a ir recuperando con apoyo. Mi hijo tiene la ventaja de que nosotros sabemos cómo ayudarle pero hay muchas familias que no pueden permitirse apoyo fuera y los niños son los más perjudicados", afirma esta madre, que ha presentado en el caso de su hijo varios informes, tanto de un neurofisiólogo experto en TDAH como del Servicio de Salud Mental, al que tuvo que acudir en enero de 2020. "A los 7 años conseguí el primer informe y en el 2020 fui al Servicio de Salud Mental para que le hicieran una valoración, pero aunque te gastes 3.000 euros en el mejor médico privado no te vale para recibir apoyo; a veces ni siquiera el informe de los pediatras de la Seguridad Social cuenta", critica Nelly, que pide con el respaldo de la asociación más coordinación entre Sanidad y Educación para ayudar a estos niños.

Así lo considera también el psiquiatra del Hospital Clínico Pedro Manuel Ruiz, autor de diferentes estudios sobre el TDAH, quien destaca la necesidad de que haya más coordinación entre las diferentes instituciones (Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Justicia) en temas de salud mental. "Las familias solicitan informes sociosanitarios y luego en otros centros no los tienen en cuenta... Es una cosa que tendría que estar protocolizada porque los equipos de orientación psicopedagógica son importantes, pero también que cuando hablemos de menores estemos todos coordinados", defiende este psiquiatra.

NOTICIAS RELACIONADAS Un 50% de los niños con TDAH sufren también trastornos de aprendizaje

En concreto, para abordar este trastorno, que afecta a un 5% de la población infantojuvenil, considera que tendría que haber "protocolos claros" porque hay "mucha diferencia a veces en cuanto al abordaje del TDAH" entre centros educativos. "Luego el problema siempre es la carencia de medios, que hay pocos recursos humanos tanto en educación como en sanidad, pero si encima no hay una buena coordinación se afrontan peor los problemas", advierte este especialista, en relación a un trastorno "muy prevalente", cuyo diagnóstico ha mejorado mucho en los últimos años. El doctor Pedro M. Ruiz habla también de la mejoría que se produce cuando estos chicos reciben la ayuda necesaria. "Es verdad que son alumnos más difíciles de educar por parte de las familias y de todo el mundo, con más dificultades para el estudio y que requieren mucho más tiempo, pero sabemos desde hace muchos años que si se emplean los recursos adecuados, el pronóstico es bueno", concluye este médico.

Más información El protocolo para la prevención del riesgo suicida en menores ha detectado 330 casos en colegios e institutos desde septiembre

La situación en varios colegios

Desde Aateda se quejan también de las elevadas ratios que hay en algunos colegios, donde en cada clase de 25 alumnos estiman que hay al menos dos niños con TDAH, "y no todos tienen las mismas dificultades".

"Nos piden mucho a las familias y luego algunos docentes no hacen ni la cuarta parte. Yo he tenido profesores buenos, no todos han sido malos, pero para una profesora que te apoya y entiende del tema hay diez que no hacen nada", critica Nelly, que solicitó "únicamente" a los tutores de sus hijos que le enviaran un email con la fecha de los exámenes, para controlarlo, pero no le contestaron.

"A estos chicos hay que guiarlos y las orientaciones que damos en este sentido implican un esfuerzo para las familias y los profesores", sentencia esta psicóloga, que ofrece una serie de medidas "relativamente sencillas" que, si se ponen en práctica, pueden ser "efectivas" para ayudar a estos niños.

Dos menores con TDAH realizan ejercicios este martes en la sede de Aateda, en Zaragoza. José Miguel Marco

Pautas para profesores sobre el TDAH

Comprobar siempre la agenda , porque se les olvida o no les da tiempo y luego les llega siempre a los padres la notificación de "no ha traído" o "no ha hecho tal cosa".

siempre la , porque se les olvida o no les da tiempo y luego les llega siempre a los padres la notificación de "no ha traído" o "no ha hecho tal cosa". Es conveniente que se ubique en la primera fila.

​Hay que intentar establecer contacto ocular frecuente para comprobar que está siguiendo las explicaciones.

para comprobar que está siguiendo las explicaciones. ​Sobre el pupitre solo debe tener lo necesario , acostumbrándole a que lo guarde cuando no lo vaya a utilizar.

debe tener , acostumbrándole a que lo guarde cuando no lo vaya a utilizar. Utilizar claves visuales para resaltar la información más importante.

para resaltar la información más importante. Asegurarnos de que ha entendido lo que se pide con cada tarea.

Dividir las tareas más largas o difíciles en pequeños pasos que le faciliten hacerlas.

en pequeños pasos que le faciliten hacerlas. Trabajar con el alumno el control del tiempo , aconsejándole el uso de marcadores.

, aconsejándole el uso de marcadores. Adaptar los exámenes , haciéndolos más breves o en varias partes, incluso de forma oral si se considera necesario para evitar la distracción.

, haciéndolos más breves o en varias partes, incluso de forma oral si se considera necesario para evitar la distracción. Cerciorarse de que el alumno ha entendido bien las preguntas que se formulan en el examen.

el alumno que se formulan en el examen. Recordarle que repase sus respuestas antes de entregarlo y comprobar que ha respondido a todas las preguntas.

las preguntas. Tratar de empatizar con el alumno a través de una actitud de autoridad y confianza, para que se sienta apoyado en el aprendizaje.

con el alumno a través de una actitud de autoridad y confianza, para que se sienta apoyado en el aprendizaje. Ante la hiperactividad motriz, permitirle la posibilidad de levantarse de su sitio a través de la asignación de teareas, como repartir una actividad a sus compañeros, ir a buscar algo a otra aula...

de su sitio a través de la asignación de teareas, como repartir una actividad a sus compañeros, ir a buscar algo a otra aula... Buscar una señal privada con el alumno para indicarle que se está comportando de forma poco adecuada y evitar así las frecuentes llamadas de atención.

para indicarle que se está comportando de forma poco adecuada Reforzarle y demostrarle aprobación cuando su comportamiento es correcto.

Por su parte, desde Educación indican que el hecho de que un niño presente un trastorno por TDAH no lo convierte automáticamente en un Acneae (alumnado con necesidad específica de apoyo educativo). "Dentro de la filosofía de educación inclusiva que aplica la Comunidad Autónoma de Aragón, se trata en primer lugar de proporcionar los apoyos necesarios de una manera general dentro del aula. Esto no implica una adaptación significativa del currículo, sino que pueda tratarse de reforzar la presencia de docentes en el aula, por ejemplo, con desdobles o la presencia de dos docentes, así como adaptaciones curriculares no significativas que facilitan el acceso a la información, basadas en el diseño universal del aprendizaje, entre otras actuaciones", indican. En el caso de que el equipo docente detecte que las actuaciones generales no son suficientes, añaden desde Educación, es cuando se precisa una valoración del equipo de orientación del centro, que lleva a cabo una evaluación psicopedagógica para estimar si, efectivamente, es necesaria una adaptación curricular significativa. "En ese caso, el informe psicopedagógico junto a la solicitud se remite al Servicio Provincial, que es quien finalmente tiene que dar la autorización", concluyen.