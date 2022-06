Absuelven a una pareja de Zaragoza a la que acusaban de agredir sexualmente a una inmigrante

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a Mohamed A. y Elena Loredana N., la pareja para la que la Fiscalía llegó a pedir sendas penas de 21 años de prisión por, presuntamente, aprovecharse de la situación irregular de una joven marroquí para extorsionarla, agredirla sexualmente e incluso obligarla a ejercer la prostitución. Para el tribunal, los hechos no habrían quedado suficientemente acreditados en el juicio, sobre todo, porque el testimonio de la denunciante les plantea ciertas dudas sobre lo realmente sucedido. De ahí que, como proponía la defensa, la Sección Sexta haya optado por pronunciarse a favor de los encausados.

La denunciante estudió informática y trabajó durante varios años en Alemania, pero al expirar su permiso de residencia decidió trasladarse a España a principios de 2018. En concreto, a Zaragoza, donde conoció a los investigados, que supuestamente se ofrecieron a ayudarla.

«Conocí a Mohamed y me dijo que él sabía de gente que podía ayudarme a conseguir los papeles, pero lo primero que hizo fue desvirgarme. Me obligaron a hacer de todo», declaró la mujer, señalando también a Elena Loredana N. como presunta autora de los delitos.

La joven tardó algún tiempo en acudir a comisaría para tramitar la denuncia, hecho por el que le preguntó el abogado de la defensa en el juicio. «Usted es marroquí y profesa la religión musulmana, pero es una mujer moderna, con estudios universitarios y que ha sabido abrirse camino en varios países. ¿Por qué no denunció antes? Estuvo en el médico, podía pedir ayuda a los vecinos...», le inquirió. «Nunca me dejaban sola, siempre iba acompañada. No sabía hablar español y siempre me amenazaban con llamar a un amigo policía», respondió ella. «Y sí, tenía teléfono -continuó-, pero ¿qué iba a hacer?, ¿llamar a mi familia para contarles que estaba manteniendo relaciones con un hombre que no era mi marido? Usted no lo entiende, porque no es un musulmán. Pero eso sería una deshonra para ellos», dijo. Según esta, le hicieron fotos desnuda y llegaron a llevarla al polígono de Cogullada para explicarle cómo tenía que ejercer la prostitución, pero una enfermedad de transmisión sexual le impidió hacerlo.

Sin embargo, a la hora de pronunciarse, los magistrados cuestionan la veracidad de la supuesta víctima y dan especial relevancia al testimonio de varios testigos, que salieron varias veces de copas con los acusados y la denunciante y en ningún momento percibieron nada extraño. De hecho, se aportaron como prueba varios ‘selfies’ que la denunciante hizo de estas salidas.