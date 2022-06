Miles de personas se manifiestan en Zaragoza por el Orgullo para reclamar una igualdad "real y efectiva"

El primer Orgullo sin restricciones por la covid-19 -en 2021 se permitieron las manifestaciones, pero seguía siendo obligatorio el uso de la mascarilla- ha congregado este martes a miles de personas en el centro de Zaragoza. Bajo el lema ‘Transformar es avanzar’, una veintena de colectivos han respondido a la llamada de la Asamblea 28 de Junio y han tirado de música y color para reivindicar una “igualdad real y efectiva”.

La afluencia de gente, que ya a las 19.50 abarrotaba las escaleras del Paraninfo, ha obligado a cortar temporalmente la circulación por el paseo de Pamplona y el tranvía entre las paradas de Gran Vía y plaza de España. La manifestación ha comenzado con la actuación del Club Sierpe, y tampoco han faltado las batucadas, e incluso ha habido quien ha reivindicado subido a unos zancos.

Con banderas en caras, gorros, tutús y camisetas, los asistentes no han dejado de recordar que “todavía queda mucho por hacer”. “Hoy mostramos nuestros colores para reivindicar. Este es un llamado a nuestras familias, a las personas con quienes compartimos trabajo… Tenemos nuestros derechos, pero da la sensación de que cada vez se avanza más lento”, ha lamentado Jesús Ariza -a quien no han parado de pedirle fotos-, vestido con mariposas, boas y una llamativa cresta de gallo.

"Hoy mostramos nuestros colores para reivindicar. Este es un llamado a nuestras familias, a las personas con quienes compartimos trabajo… Tenemos nuestros derechos, pero da la sensación de que cada vez se avanza más lento"

Entre los carteles, mensajes en los que podía leerse ‘Mi orientación sexual no es un defecto’ o ‘Lucha y transforma’. Trufo, un perro “con cuenta de Instagram”, también se acordaba de quienes ya no están y de aquellos que no habían podido acudir a la manifestación. “Hay que seguir estando alerta. Hay personas que se están apoyando en determinadas opciones políticas para odiar públicamente”, ha criticado su dueño, Ernesto García.

A pocos metros, Laia Santander, era igual de clara. “Muchos se preguntan por qué salimos hoy. Parece que todos los derechos están ya conseguidos, pero en los últimos años estamos viendo un auge de la violencia. Cuando se quiere quitar lo que ya se tiene hay que salir con más fuerza que nunca. Esto no es una fiesta, sino una revolución”, ha dicho.

La situación de las personas trans también ha sido objeto de reivindicación, con lemas como “¿Dónde están las trans en el mundo laboral?”. Lo mismo ocurre con el deporte. Y aunque a nivel autonómico se han dado grandes pasos, a nivel nacional “se necesita avanzar, y mucho”, según ha explicado David Lechón, que aseguraba estar “doblemente orgulloso”, ya que este colectivo ha conseguido ser “el primer equipo en conseguir una plaza en una competición nacional de voleibol”.