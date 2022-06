Primer día de rebajas: "Ni nos hemos probado la ropa de la cola que había"

Había buenas expectativas ante el inicio de las rebajas de verano, este jueves, y las previsiones se están cumpliendo. Desde primera hora de la mañana, la afluencia es continua en grandes cadenas -como El Corte Inglés y tiendas de Inditex- y también en establecimientos del pequeño comercio que se han sumado, con descuentos que llegan hasta el 50%. Como destacan desde el sector, la gente está aprovechando para equiparse ante unas vacaciones que están a la vuelta de la esquina, comprando artículos de lo más variados: ropa de baño, moda, complementos y deporte, sobre todo.

"No había precedentes de adelantar un día el comienzo de las rebajas y la verdad es que está habiendo una gran acogida, con una llegada continua de clientes y en aumento. Antes de abrir a las 10.00, la gente ya estaba aguardando en la calle. Y esperamos mucho más público, de manera escalonada, hasta el domingo (incluido). Son las primeras rebajas sin restricciones de horarios, aforos... ni a la hora de viajar", comenta Isabel Paricio, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Aragón. Los descuentos en esta gran superficie comercial van desde el 20% al 50% y la mercancía es de temporada. "Además, todo es unicanal. El cliente puede ver los artículos en la web o en las tiendas", añade.

Precisamente, Elena Cioinac, de 21 años, había visto en El Corte Inglés de Sagasta una camiseta y un pantalón de una firma para regalar a su novio y ha esperado a hoy para comprarlos. "Estaba ahí a las 10.00 en punto y ya había un montón de gente. Me he ahorrado 50 euros, los precios están muy bien. La gente sale con tres bolsas como mínimo. En Zara no hay tantas rebajas, me esperaba más. En cambio en El Corte Inglés no tengo ninguna queja", apunta esta joven, que tiene aún pendiente de adquirir un vestido de playa para su madre, que ha visto rebajado un 40%.

El caso de Marco Andrés Hidalgo es todo lo contrario, ha ido al establecimiento de Sagasta y se ha encontrado con la sorpresa del inicio de las rebajas, que está aprovechando. "Me he comprado cuatro pares de zapatos: tres de vestir y unas deportivas. Hay modelos muy chulos y es una buena oportunidad, me he ahorrado unos 200 euros. Hace tiempo que no me compraba calzado", afirma.

"Me he comprado cuatro pares de zapatos. Es una buena oportunidad, me he ahorrado unos 200 euros"

Mientras, Cecilia y Amaia Romero, de 16 y 13 años, respectivamente, han madrugado para acudir a primera hora a Zara, en paseo de las Damas. "Cuando hemos llegado ya había un montón de gente. Han 'caído' tres tops y un pantalón y nos hemos gastado 31 euros. Dos sin rebajar, pero como nos gustaban y son baratos los hemos comprado. Ni nos hemos querido probar la ropa de la cola que había en los probadores y también en las cajas. Los precios están bastante bien; pantalones o faldas que costaban 30 euros ahora están a 20", comentan las jóvenes, que a las 11.00 ya habían pasado por tres establecimientos comerciales de la ciudad. "No creo que 'caiga' algo más, pero quien sabe", afirman con una sonrisa estas hermanas a las que les encantan las rebajas.

Gente entrando al Corte Inglés de Sagasta nada más abrir las puertas en el primer día de rebajas. El Corte Ingles

También Marisol corrobora la cantidad de gente que esperaba en la calle a que el establecimiento de Inditex abriera sus puertas. "Había colas hasta casi la esquina de León XXIII", señala esta habitual de las rebajas. En lo que discrepa es en los precios, que considera están más altos que en otras temporadas. "Las rebajas son más caras porque de normal todo ha subido. Por ejemplo, un pantalón que antes costaba 25,99 euros ahora cuesta 35,95 (antes del comienzo de los descuentos) o una falda, de 19,99 ha pasado a 25,9", sostiene Marisol, que ha acudido junto a una de sus hijas. "Somos seis de familia y hay que mirar lo que se compra. He cogido ropa para todos, menos mi marido. Y me he gastado unos 200 euros", relata.

"Las rebajas son más caras que otras temporadas, de normal todo ha subido"

No obstante, desde los establecimientos comerciales apuntan que los precios son similares al año pasado. "No han subido y los descuentos son los mismos", afirma Eugenia Moreno, encargada de Indi & Cold de Zaragoza, con rebajas del 30% excepto en artículos de continuidad.

Por su parte, Marta Abiol, encargada de la tienda Algo Bonito, destaca que no ha habido incrementos de precios en lo que va de campaña. "Nadie se ha quejado. Recibimos ropa nueva hasta ayer y se les aplican descuentos similares: del 20%, 40% y el 50%, excepto un pequeño sector de continuidad", comenta, al tiempo que habla de una afluencia continua de clientes a lo largo de la mañana. "Creemos que las rebajas van a estar animadas y nos va a favorecer que se hayan adelantado un poco. La gente se va de vacaciones y hay ganas de aprovechar los descuentos para adquirir ropa, sobre todo que sea fresca después de la ola de calor que hemos pasado", apunta.

Consejos de la OCU

Hacer listas de lo que se necesita. Recomiendan pensar lo que hace falta antes de salir de tiendas y elaborar una lista para evitar compras impulsivas.

Conocer bien la normativa. "Cada establecimiento puede decidir libremente las fechas de las rebajas. Los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y su calidad no puede ser diferente a la que tenían antes de estar rebajados", señala Alejandro Marín, delegado de la asociación en Zaragoza. "Además, el precio antiguo debe ser el menor del último mes", añade. En este sentido, la OCU aconseja comprobar que los productos rebajados mantienen su precio original junto al rebajado, o bien que se indica de forma clara el porcentaje del descuento

Las garantías no cambian. El servicio posventa y la aplicación de las garantías son iguales durante las rebajas y en el resto del año.

Condiciones especiales. En algunos comercios se establecen condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas en cuanto a devoluciones, aceptación del pago con tarjeta, etc. "Esas condiciones deben estar claramente indicadas y en un lugar visible para el consumidor. Además, cuando se compra por internet el consumidor tiene derecho a devolver el producto sin dar explicaciones 14 días naturales desde la entrega del producto", recuerdan.

Es recomendable comprar en establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo. Estos, afirma, ofrecen más garantías al consumidor ("en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita", dicen).