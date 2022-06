Castellanos (PSOE) acusa al PP de estar "en rebeldía constitucional" al no renovar el Poder Judicial

Llanos Castellanos, secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE, ha acusado al PP de estar en "rebeldía constitucional" por no favorecer la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Lo ha hecho este jueves en Calatayud, antes de participar en el 'Foro de debate' organizado por la agrupación socialista bilbilitana, donde también ha aseverado que en lo que queda de legislatura "debería haber avances" y ha explicado que "la negativa" de los populares se da "a pesar de que la Constitución señala que tiene que renovarse impepinablemente cada cinco años".

"Es como si un gobierno decide que como ganó las elecciones ya no convoca", ha insistido, al mismo tiempo que "hay que recordar que no es si querrá o le apetece, es que lo tiene que hacer". De la misma forma, Castellanos ha señalado que "el problema es que estamos oyendo los audios de Villarejo –en referencia a las grabaciones que desvela 'El País'- con Jorge Fernández Díaz en los que se acredita que existía una policía patriótica, con jueves tocados". "Eso es realmente grave. Porque, ¿qué interés tiene el PP por no renovar después de escuchar lo que estamos escuchando?, ha deslizado.

Sobre las disensiones dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Castellanos ha matizado que se tratan de "discrepancias lógicas" al ser "visiones diferentes sobre aspectos más circunstanciales o anecdóticos". De la misma forma, ha subrayado que sí permanecen unidos respecto a "objetivos finales". "Por ejemplo con una inflación generada por una guerra que no podemos controlar, pero donde tenemos claro que hay que proteger a la gente y prueba de ellos es el Consejo de Ministros del sábado donde se ampliarán las medidas sociales", ha apuntado, en referencia a la bajada añadida del 5% del IVA de la luz y otras decisiones en el ámbito.

Respecto al espacio de charla que protagoniza desde las 18.00, la responsable socialista ha reconocido que "voy a hacer un repaso en voz alta de cuatro años de gobierno, pero también vengo a escuchar y llevarme las reflexiones para el secretario general". "Me gusta escuchar, porque la gente nos da claves a tener en cuenta", ha explicado. De la misma forma, durante su visita matutina a la ciudad y a la colegiata de Santa María la Mayor, Castellanos ha asegurado tener una "sensación encontrada".

"Duele que haya tenido que estar 12 años cerrada para arreglarla y que se pueda disfrutar un tesoro arquitectónico", ha valorado. Y acto seguido ha criticado que esa restauración del templo no haya llegado acompañada de un arreglo de sus proximidades. "Es la constatación del abandono de Calatayud en su entorno, cuando el patrimonio no solo es cultura y tradición, sino un motor económico y de dinamización".

En este punto ha defendido que "los entornos deber ser armónicos" y ha defendido la rehabilitación del casco histórico y de los sectores implantados en él.