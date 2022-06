El conductor ebrio que mató a un joven frente a la Supernova paga 4.000 € y sale de prisión

El juez que instruye la causa por el atropello mortal de un vecino de La Puebla de Alfindén de 18 años frente a la discoteca Supernova de Zaragoza acaba de autorizar la salida de prisión del conductor que lo arrolló en la avenida de José Atarés el pasado 27 de febrero. Se trata de Luigi Anthony V. M., tiene 27 años y circulaba ebrio cuando embistió a Álvaro y a su amiga Paula, de 19 años y que solo sufrió lesiones leves. En lugar de detenerse a auxiliar a la víctimas, el joven pisó el acelerador y trató de darse a la fuga. Sin embargo, una patrulla de la Policía Nacional logró interceptarlo poco después en la calle Palencia del Arrabal.

El coche del investigado, un Peugeot 3008 de color negro, presentaba importantes desperfectos, pero cuando los agentes le preguntaron qué le había pasado, contestó que se había golpeado contra una paloma. Pese a su estado, el propio conductor se dio cuenta enseguida de lo inverosímil que resultaba su explicación, máxime cuando el vehículo arrastraba el parachoques, tenía abollada la carrocería y presentaba dos fuertes impactos en el parabrisas. Así que cambió de versión y terminó reconociendo que había sufrido un accidente. No sabía con qué había chocado, dijo, pero le entró miedo y decidió marcharse.

La Fiscalía pidió prisión sin fianza de Luigi Anthony V. M. por un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones y otros tres contra la seguridad vial: consumo de alcohol (dio 0,51 mg/l), conducción temeraria y abandono del lugar del suceso. Por sí solo, este último conlleva penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, por lo que el encausado podría enfrentarse a una condena total de hasta ocho años. De ahí que el juez de guardia ordenase finalmente su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.

Sin embargo, el encausado no estará preso hasta la celebración del juicio, ya que la defensa, a cargo del abogado Francisco Antoranz, ha conseguido su puesta en libertad previo pago de una fianza de 4.000 euros. El conductor nació en Perú, pero reside en España desde los 11 años, por lo que dado su arraigo, el juez considera que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. En cualquier caso, ha obligado al investigado a entregar el pasaporte para que no pueda salir del país. La familia del fallecido entiende que lo ocurrido no fue un mero accidente, por lo que se oponía a su puesta en libertad.