Los floristas destacan que ZGZ Florece es un "gran escaparate" para captar nuevos clientes

Los floristas que han participado en la iniciativa municipal ZGZ Florece a finales de mayo, han destacado que ha supuesto un "gran escaparate" para dar a conocer sus trabajos y sus productos, al tiempo que ha permitido captar nuevos clientes que han confiado en poder fidelizar.

El presidente de la Asociación de Floristas de Aragón, Rubén Cebollero, ha explicado que los días de celebración de este evento han sido muchos los ciudadanos que se han interesado por los arreglos florales y han participado en los talleres, que se han celebrado en distintos puntos del Parque Grande José Antonio Labordeta.

Esta gran zona verde de la capital aragonesa ha sido el punto central de atracción de zaragozanos y visitantes para difundir el arte floral y el cuidado y sensibilización por las plantas entre el 26 y el 29 de mayo. Durante esos días, asociaciones y federaciones locales de floristas viveros, floristas, junto a otras entidades culturales y gastronómicas han sido un atractivo para los ciudadanos que han conocido nuevas posibilidades del arte floral.

"Ha sido un gran escaparate que ha favorecido publicitar las tiendas dedicadas a la venta de flores", ha indicado Rubén Cebollero, ya que la treintena de establecimientos que han participado con sus puestos ha permitido dar a conocer no solo la flor que se pone a la venta, sino todo tipo de arreglos y arte floral. "Se vende y se hace mucha publicidad de nuestro producto. Te ve todo el mundo y ha permitido captar clientes nuevos que se han interesado por cosas distintas a la habituales", ha resumido.

Como ejemplo, el presidente de la Asociación de Floristas de Aragón ha citado que uno de los arreglos más demandados, especialmente en estas fechas son los arcos florales para bodas, que se han exhibido en 'Zgz florece' y han captado la atención de los clientes.

Cebollero ha reconocido que ya tiene varios encargos no solo para este mes de junio, sino para bodas programadas en septiembre. "El hecho de haber estado en el Parque Grande ha permitido que los visitantes conozcan cosas que no ven en las tiendas porque no se pueden exponer".

Ha relatado que estos arcos florales llevan plumas que se elaboran con palmas, que tienen el aspecto de un plumero, y es un tendencia 'vintage'. Estaban de moda hace años y ahora vuelve para bodas de exterior, junto a las hojas verdes de eucalipto y la paniculata en varios colores.

"Antes los arreglos florales de las bodas eran más minimalistas y ahora son más recargados, más vintage, con más verde y menos flor blanca como la orquídea, que ha sido muy demandada hace años porque daba un aspecto muy pulcro y fino. Las tendencias cambian y ahora prefieren más el 'bouquet' con eucalipto y alguna flor en color rosa", ha informado Cebollero.

Precisamente, La Asociación de Floristas de Aragón ha customizado el logo de Zaragoza Florece con las flores y plantas proporcionadas por Gradyflor a la entrada Parque Grande José Antonio Labordeta que da la bienvenida a los visitantes.

Este punto de 'photocall' ha estado formado por claveles, dalias, peonías, gerberas y calas en una estructura de 2 metros de alto y 8 de largo. Esta asociación también ha sido la encargada de la decoración floral del Jardín Botánico.

Como experto en arte floral, Rubén Cebollero ha comentado que este evento ha sido un dinamizador del sector porque les ha permitido conocer el trabajo que se hace fuera de Zaragoza. En este sentido, se ha referido a los artesanos floristas de renombre internacional, como Carles Fontanillas, que ha adornado el quiosco de la música; Carlos Curbelo, autor de la decoración de la escalinata del Batallador; y Guillermo Lasso, al frente de la decoración de la fuente de Neptuno.

Llegados de otras ciudades como Cataluña, Madrid, Tenerife y Burgos han dado a conocer trabajos de diferentes escuelas de floristas. La experiencia ha sido positiva porque estos eventos dinamizan el sector y ayudan a difundir lo que se hace dentro y fuera de la ciudad.