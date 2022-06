La DPZ sacará a concurso la gestión del nuevo plan de residuos por 19,1 millones

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, con la abstención del PP, VOX y Podemos, y el apoyo del PSOE, Ciudadanos e IU, la licitación del contrato para transportar los residuos del proyecto Ecoprovincia, el servicio público que permitirá que los municipios de toda la provincia lleven sus basuras hasta el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) De esta forma los municipios zaragozanos podrán cumplir con la normativa europea que les obliga a reciclar, al menos, el 50 por ciento, de sus residuos domésticos y comerciales.

Tras esta aprobación, en los próximos días la DPZ sacará a concurso un contrato, de diez años de duración, con un presupuesto de licitación de 19,1 millones de euros y un valor estimado de 20,8 millones de euros porque se prevé una posible modificación al alza de hasta un 20 por ciento en función de diversos factores como los municipios adheridos o el volumen de basuras transportado y la evolución del precio de los carburantes, entre otros. Una vez que se envíe el anuncio de la licitación a la Oficina e Publicaciones de la Unión Europea, las empresas interesadas tendrán un plazo de 30 días para presentar sus ofertas.

Los costes del proceso de transferencia y transporte de los residuos hasta el CTRUZ serán asumidos por la DPZ que también se hará cargo de las construcción de las seis plantas de transferencia a las que los municipios llevarán sus basuras con una inversión de 5 millones de euros. De esta forma el único gasto que tendrán que afrontar los ayuntamiento es la tasa por utilizar el CTRUZ.

Además de la prestación del servicio de transporte de los residuos desde la plantas de transferencia hasta el CTRUZ con camiones y conductores que tendrá que aportar la adjudicataria, el contrato que se ha aprobado este viernes incluye el personal, la gestión y el mantenimiento de las propias plantas de transferencia, que igualmente será asumido por la empresa que gane el concurso.

Durante el debate ha tomado la palabra la diputada del PP, Iluminada Ustero, quien ha criticado la "falta de respeto" por la falta de información. El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, le ha recordado a la diputada del PP que está en la oposición y desde 2018 está el expediente que desde el PP ha criticado en varias ocasiones.

Ha subrayado que es el último trámite, si bien se someterá a revisión por el incremento de costes y por nueva ley de residuos. En ese sentido ha dicho no compartir con el PP la falta de respeto por la falta de información, ya que han sido 4 años "diciendo y comentando el expediente en distintos foros de alcaldes".

También ha rebatido a la 'popular' que se informara de forma extraoficial de la planta de transferencia de Alagón cuando "en su día se dijo que no se podía llevar a efecto por un trámite urbanístico que está solucionado" y ha aseverado que cuando se autorice se construirá la planta y "se llegará a tiempo".

Sánchez Quero ha añadido: "Entiendo que al PP le sepa mal que salga adelante este proyecto de ecoprovincia para que los ayuntamiento reciclen al menos el 50 por ciento de los residuos porque el PP del 2011 al 2015 no hizo nada". Ha incidido en que es el último trámite y en los próximos 5 días las empresas podrán presentar ofertas para un proyecto que "es bueno para la provincia". Entiendo que el PP quiera que no saliera adelante de cara a las elecciones porque miran más por sus intereses políticos o partidistas que de los ayuntamientos y vecinos".

La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha expresado que el expediente que se ha votado en el pleno de este jueves fue comunicado a través de una comisión extraordinaria de Presidencia convocada el pasado lunes, "sin avisar previamente ni a los portavoces ni a las oficinas del grupo", ya que se convocó a las diez y se celebró a las once. "Las formas no fueron del todo acertadas y menos cuando teníamos que analizar un expediente de más de 500 folios", ha dicho Ustero agregando que aún así su partido acudió a este encuentro para aprobar un pliego que no les "dio tiempo a estudiar en el margen de una hora".

La diputada del PP ha reconocido que son "conscientes de la importancia de este servicio", pero le ha parecido "un desaire" que la reunión fuese convocada con tan poco tiempo, ya que llevan trabajando en este proyecto más de 6 años. "Nuestro reproche además de por el aspecto formal de la convocatoria extraordinaria, donde debería primar más la comunicación, es porque gracias a las preguntas que este grupo formuló en el pasado pleno se han puesto a trabajar -el equipo de gobierno- en este asunto".

El proyecto se pondrá en marcha este mes de septiembre, y Ustero ha señalado que la fecha "deseable" para que esta iniciativa entrase en funcionamiento hubiera sido este mes de junio pero "aún a día de hoy estamos estudiando el pliego", ha reiterado.

"Estos desaires constituyen una falta de respeto para el resto de grupos políticos representados en el pleno", ha abundado la diputada del PP. "También se deduce con todo este despropósito que se ha ocultado información", ha dicho refiriéndose de la planta de transferencia Alagón.

"Me parece una falta de respeto no poder llegar a acuerdos, a no consensuar y creo que tenemos suficientes motivos para votar en contra porque está claro que no nos necesitan, ni a nosotros ni a los ayuntamientos que estamos aquí representando", ha subrayado Ustero. En esta línea, ha agregado que al presidente Sánchez Quero, en ocasiones, "no le hacen falta ni sus propios compañeros" y ha agregado: "usted solo con un funcionario gestiona esta diputación, sin contar con nadie, en algún momento incluso ni con los suyos".