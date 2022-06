"Le he dicho a mi hijo que donde mejor está es en la cárcel, fuera no puede vivir"

El jurado popular ha escuchado este martes a Rubén Calvo Ropero, de 33 años. No es que haya dicho mucho, ya que, según él, no recuerda nada de lo ocurrido el 23 de mayo de 2021 cuando cosió a cuchilladas a su pareja, Katia Altamirano. Pero, por lo menos, ha podido vocalizar a diferencia del día anterior, cuando llegó completamente intoxicado (bien por un consumo de drogas o por exceso de pastillas) de la cárcel de Daroca.

Allí está ingresado de forma provisional junto a su hermano, José Manuel, de 40 años, condenado a 14 de prisión por la brutal violación y lesiones graves causadas a una mujer de 35 a la que abandonó de madrugada y dándola por muerta en los montes de Valdespartera de Zaragoza en agosto de 2020.

Sobre la muerte de Katia, Rubén Calvo se limitó a decir que solo se acuerda de que estuvieron llamando media hora a la puerta (sin especificar quién) y luego despertó en el hospital (se tiró desde el quinto piso tras el crimen pero no se mató). Sin embargo, sí que ha recordado que ese día se esnifó 2 gramos de speed, fumó un porro, bebió 8 cervezas de medio litro cada una y algo de vino. En cuanto a las condiciones en las que llegó el día anterior a la Audiencia de Zaragoza, afirmó que no consumió "nada". "Estuve toda la noche sin dormir y, al final, me afecta, claro", se excusó.

Sin embargo, cuando la fiscal ha pedido que se pusiesen los audios grabados de su declaración ante el juez, se ha puesto de manifiesto que cuando testificó ese día recordaba mucho más de lo que ha dicho en la mañana de este martes. Entonces declaró que "solo" se había fumado un porro y que no tomaba ninguna medicación para la esquizofrenia que "cree" tiene diagnosticada. También que Katia le había dicho que había estado "con seis hombres", algo que lo alteró y le hizo llamar a su padre.

Este último ha corroborado que el día del crimen habló o se escribió con él, pues estaba en Tarragona. El hombre se ha esforzado en dejar claro que su hijo ha sido violento desde los 14 años, fruto de los "trastornos mentales" que tiene y su "falta de control de los impulsos" por el consumo continuado de drogas y la esquizofrenia que le diagnosticaron. Ha sugerido que la madre se suicidó por la violencia que desplegaba.

"Ha estado en muchísimos tratamientos y todos han fracasado. Era muy problemático. En todos los sitios han echado balones fuera. Muchas veces he ido a urgencias para pedirle lo ingresaran al menos una semana, pero todo eran excusas: que si era adulto, que si no tenían plaza...", ha manifestado.

El padre ha relatado que también había acudido al juzgado para pedir su ingreso forzoso, aunque nunca pidió legalmente su incapacitación. "He ido a muchos organismos y se lo han quitado de encima porque daba mucha guerra, tanto en centros de desintoxicación como en hospitales.

El padre ha mencionado que una vez lo atacó a él con un cuchillo, aunque no llegó a herirle porque llegó la Policía. Luego, un juez dictó una orden de alejamiento sobre él. "Por eso yo le he dicho durante este tiempo que donde mejor está es en la cárcel. Fuera no puede vivir", ha manifestado.

En relación a Katia, el hombre ha señalado que le advirtió de que tuviera cuidado, que podía ser muy agresivo. "Pero ella me decía que no la iba a atacar más. No sé qué le pasaba a esta chica, estaba obsesionada y volvía con él porque lo quería", ha dicho en disculpa de su hijo, a preguntas de la abogada defensora, Carmen Sánchez. Cuando se cometió el crimen pesaba sobre el acusado una orden de alejamiento de la víctima, pero se ha puesto de relieve que ella acudió a su casa porque Rubén Calvo la llamó diciéndole que estaba mal y la necesitaba.

Por su parte, el abogado de la Comunidad Autónoma, José Luis Gay, ha incidido en que el progenitor del acusado nunca pidió la incapacitación de su hijo para poder ingresarlo en contra de su voluntad ni pidió la prórroga de la autoridad familiar (como se denomina en Aragón a la patria potestad).