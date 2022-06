La ola de calor en Zaragoza por horas, hoy y mañana: éstos son los peores momentos para salir a la calle

Zaragoza está sitiada por el calor. No hay consuelo ni siquiera en la sombra, aunque obviamente se agradezca no estar bajo la acción directa del sol, que parece quemar como nunca en estos días. Lo que viene esta semana es para echarse a temblar, pero no precisamente de frío, y sobre todo martes, miércoles y jueves, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La acción salvaje del calor combinará una sensación de horno durante el día con la sensación pegajosa de la noche, en la que la humedad se notará lo suyo.

Los que vienen son días en los que hay que atender a todas las recomendaciones de salud de un modo mucho más estricto; los avisos por casos graves de golpes de calor, incluso muertes en varios puntos de España por esta causa, deberían ser suficientes para tomar en serio un episodio del que hay pocos antecedentes a estas alturas del mes de junio, al menos desde que existen registros fiables. El gran temor de la gente va más allá; si a mediados de junio están así las cosas, ¿qué pasará en julio, el mes de medias más altas de temperatura, o el siempre caluroso agosto?

La AEMET activa a partir de las 12.00 de este martes la alerta naranja en Zaragoza, y la amarilla en Huesca y Teruel, por temperaturas máximas significativamente altas, tanto diurnas como nocturnas. El resultado cuando se pone el sol puede identificarse con las noches tropicales, en las que es complicado conciliar el sueño incluso entre los que están acostumbrados a vivirlas. Además, y también desde el mediodía de este martes, queda activado el aviso amarillo por tormentas, principalmente por la tarde y más probables en el Pirineo e Ibérica turolense, pero que pueden afectar a cualquier parte del territorio aragonés. La calima también podría hacer su aparición. Respecto al viento, será de carácter flojo variable.

Las temperaturas siguen siendo muy elevadas para la época del año, sobre todo en el valle del Ebro, donde las máximas pueden superar los 40 grados y las mínimas los 20 grados en algunas localidades. En las Cinco Villas de Zaragoza andan este martes por los 39.5 de máxima y los 22.7 de mínimas medias; en la Ibérica zaragozana se prevé una máxima de 37.5 y una mínima de 20.2, y en la Ribera del Ebro se podría llegar a los 42.9 grados, mientras que la mínima será de 23.2.

En cuanto a las temperaturas en Zaragoza capital, a partir de las 14.00 el termómetro supera los 37 grados y a las 18.00 se encarama a los 40, según las previsiones. La noche del martes se espera tropical, marcándose los 34 grados a las 22.00 y los 32 a las 23.00. El día termina con 31 grados.

Previsión de las temperaturas en Zaragoza del miércoles 15 de junio

Si las temperaturas hasta el miércoles parecían insoportables, parece que lo peor está por llegar. La AEMET activa el miércoles la alerta naranja por temperaturas significativamente altas, tanto diurnas como nocturnas, en las tres provincias aragonesas. Destacan las máximas del valle del Ebro, donde podrán superar los 41 grados. Al igual que ocurre con el martes, la calima podría hacer nuevamente su aparición, y el viento será flojo variable. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, y las máximas seguirán en ascenso.

En Zaragoza capital, las peores horas para salir a la calle serán desde la 13.00 (cuando el termómetro comenzará a arder) y las 20.00. A las 14.00 el termómetro marcará los 40 grados, los 41 a las 15.00... y lo peor llega de 16.00 a 20.00, donde se llegará a los 42 grados. A partir de ahí, las temperaturas irán bajando muy poco a poco hasta finalizar el día con 32 grados.

Dados estos datos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este martes y hasta el próximo viernes, ambos incluidos, la alerta naranja del Plan de Emergencia de Protección civil por olas de calor ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días. Los servicios municipales coordinarán la detección de personas en riesgo para su atención, valoración, tratamiento o ingreso en lugares adecuados. Para ello, se desplegará también a los voluntarios de Protección Civil, quienes vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales.

Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, deben estar especialmente protegidas las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, lactantes y mujeres gestantes, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico. También personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales).

Las piscinas municipales reducirán el precio de la entrada individual, siempre que se adquiera en taquilla, a 2,5 euros en caso de los adultos y a 2 euros para menores de edad y mayores de 65 años y pensionistas (el precio oficial oscila entre los 2.60 y los 4 euros).

Además, el albergue de Zaragoza flexibilizará el horario de entrada y la estancia, y ha habilitado una fuente de agua fresca en el patio, al tiempo que se está trasladando a los usuarios recomendaciones para evitar riesgos.

Consejos de protección y prevención frente a la ola de calor

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza como el Ministerio de Sanidad recomiendan beber agua aunque no se tenga la sensación de sed y con independencia de la actividad física que realice. También se aconseja:

Evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas , ya que pueden favorecer la deshidratación.

, ya que pueden favorecer la deshidratación. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscarse cada poco tiempo.

Procurar reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.

Usar ropa ligera , holgada y que deje transpirar. Preferiblemente ropa de colores claros y de algodón, evitando la ropa sintética; utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol y protección para los rayos solares.

, holgada y que deje transpirar. Preferiblemente ropa de colores claros y de algodón, evitando la ropa sintética; utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol y protección para los rayos solares. Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas ni a animales).

(especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas ni a animales). Consultar a un profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

Buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado ante algún síntomas como calambres, irritación de la piel o quemaduras y agotamiento.

Mantener las medicinas en un lugar fresco ; el calor puede alterar su composición y sus efectos.

; el calor puede alterar su composición y sus efectos. Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)

Durante el día, mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor y aprovechar para ventilar la casa por la noche.

Si aparecen síntomas graves, como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia, se debe acudir al médico rápidamente, a través del servicio de Urgencias o los teléfonos 061 o 112.

