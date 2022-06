La familia de la mujer asesinada por un fugitivo en Zaragoza exigirá responsabilidades al Estado

El crimen de Cristina G. L., de 32 años, podría haberse evitado. Así lo cree al menos su familia, que no entiende cómo su presunto asesino, Adil Lazizi, pudo aprovechar un permiso carcelario para fugarse y permanecer después casi dos años y medio huido de la Justicia viviendo en varios pisos de Zaragoza. Sobre todo, dicen, teniendo en cuenta la enorme peligrosidad del prófugo, que arrastraba una condena de 21 años por la muerte de otra chica en Madrid en 2001. Por ello, los padres y los tres hermanos de la fallecida han decidido personarse en la causa para exigir responsabilidades tanto al autor material del asesinato como al Estado.

«Existe una responsabilidad ‘in vigilando’ del Estado cuando algún recluso comete un delito en prisión.En cualquier caso, el asesino de Cristina era un convicto en rebeldía al que las Fuerzas de Seguridad tuvieron más de dos años para localizar y devolver a la cárcel», señala el abogado Rafael Ariza, que representa a los allegados de la fallecida y todavía tiene que estudiar la causa.

La violenta muerte de la vecina de San José se produjo sobre las 21.45 del 30 de mayo en el edificio de la calle Alegría donde vivían tanto ella como su asesino, de 46 años. Porque ambos eran vecinos de rellano, circunstancia de la que parece que se valió Adil Lazizi para atacarla al llegar a casa.

Al escuchar los gritos de la mujer, varios residentes llamaron al 091. Y aunque los primeros agentes en llegar se encontraron el cuerpo de la acuchillada sobre un charco de sangre, el presunto homicida les dijo que la víctima era él. Contó que su vecina llamó a su puerta y nada más abrirle le clavó un cuchillo. No está claro todavía cómo se produjeron los cortes de los que él tuvo que ser asistido, pero la chica presentaba hasta 16 heridas de arma blanca.

Más información El sumario del crimen de Katia destapa la historia del mazo, el cuchillo doblado y el balcón

El Grupo de Homicidios no da credibilidad a la versión de Adil Lazizi, al que defiende la letrada Carmen Sánchez, y trabaja sobre la hipótesis de que atacó por sorpresa a Cristina. Ni tiempo tuvo de quitarse la mochila. En cuanto al posible móvil del crimen, no se descarta un intento de agresión sexual

"¿Por qué no volvió tras el permiso?"

El encausado cumplía condena en Zuera, pero el juez de vigilancia penitenciaria le otorgó un permiso –al parecer, sin el beneplácito de la Junta de Tratamiento– para pasar en casa las Navidades 2019-2020.Debería haber vuelto al centro penitenciario el 6 de enero. Pero no lo hizo y desde entonces estaba en busca y captura. Cuando el juez de guardia le preguntó el pasado 2 de junio por qué no regresó a la cárcel, este dio una excusa peregrina. «Fui a las nueve de la mañana a la comisaría del Actur a firmar –requisito previo antes del retorno–, pero me dijeron que estaban a tope y a las cuatro aún no me habían atendido, así que me fui», declaró. «Pero tuvo después dos años», le recordó el magistrado sin obtener réplica.