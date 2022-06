Cinco conductores implicados en otros tantos accidentes dan positivo en Zaragoza

Cinco conductores que se han visto implicados en otros tantos accidentes de tráfico en las últimas horas en Zaragoza han arrojado resultados positivos en la prueba para la determinación de la tasa de etanol en aire expirado mediante el etilómetro.

Además, en uno de los accidentes, en la avenida de Tenor Fleta, el conductor de una motocicleta, D .B. F., de 48 años, ha resultado herido leve y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras la colisión del turismo conducido por J. C. C. C., de 51 años, que ha dado positivo en las pruebas de etilometría.

Según informa en su parte de novedades la Policía Local de Zaragoza, en el barrio rural de San Gregorio el vehículo que conducía A. I. S. G., de 53 años, ha colisionado contra un turismo estacionado. Su conductora arroja sendos resultados positivos en las pruebas de etilometría de precisión, por lo que se le ha imputado un presunto delito contra la seguridad vial. "Es detenida y posteriormente puesta en libertad a la espera del preceptivo juicio rápido. El vehículo es inmovilizado, quedando a disposición judicial; y se están investigando las causas del hecho", ha explicado el Cuerpo policial.

Por otro lado, en la calle de Mariana Pineda, el turismo conducido por P. M. C. L., de 51 años, colisiona contra la furgoneta conducida por M. I. G., de 39 años, y en la calle de Andrés Ruiz Castillo el vehículo conducido por P. R. F., de 25 años, ha chocado contra tres turismos estacionados.

En todos los casos, los conductores que han dado positivo han sido detenidos y posteriormente puestos en libertad a la espera del preceptivo juicio rápido y sus vehículos han sido inmovilizados, quedando a disposición judicial.