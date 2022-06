PP-Cs lanzará la operación Romareda sin pactar con el PSOE si no logra un acuerdo este verano

Ya no hay más tiempo. Tras la finalización del proceso de escucha para definir cómo debe ser el futuro campo de fútbol y a la espera de conocer la posición del Real Zaragoza este jueves, el gobierno PP-Cs se deja el margen del verano para alcanzar un acuerdo con el PSOE –y por tanto con la DGA– y lanzar un proyecto consensuado. La apuesta del gobierno de Jorge Azcón es construir el campo en su ubicación actual, pero estaría dispuesto a estudiar una alternativa, en principio el Parking Norte, en el marco de un acuerdo con el Gobierno de Aragón. Pase lo que pase en esa negociación, avisan en PP-Cs, la operación no se va a parar, por lo que si no hay acuerdo con los socialistas se impulsará en su emplazamiento actual, dado que cuenta con mayoría política y respaldo social, como se ha confirmado en las diferentes comparecencias del proceso de escucha.

El mes que se ha marcado en rojo es septiembre. Lo anunció el alcalde, Jorge Azcón, en el último pleno. Según los calendarios que maneja el bipartito, si pasa ese momento sin que Zaragoza tenga claro qué proyecto de estadio quiere impulsar, habrá problemas para optar a ser subsede del Mundial 2030. Según fuentes municipales, en octubre se abrirá oficialmente el proceso de selección y durante dos o tres meses la Federación Española de Fútbol (FEF) se reunirá con los interesados para concretar reglas y requisitos, entre los que estará un aforo mínimo de 40.000 espectadores. A lo largo de 2023 y hasta marzo de 2024 hay plazo para que los diferentes países presenten las candidaturas, momento en el que ya deberán incluir las subsedes definitivas. Se espera que en mayo de 2024 la FIFA decida si España y Portugal organizan el Mundial.

En un contexto preelectoral, la negociación de un acuerdo, que daría garantías políticas, jurídicas y de financiación al proyecto, no se antoja fácil a priori. «No vamos a perder ni un minuto. El verano será para cerrar una postura de todos», dice un responsable del gobierno municipal. Ese será el margen para concretar la ubicación, de la que derivará en un modelo de financiación. «Vamos a tender la mano hasta el último minuto, pero en septiembre habrá que tomar una decisión», avisó.

El clima es de desconfianza. En el gobierno, desde que en 2019 se iniciaron los primeros contactos con la DGA para llegar a un acuerdo, se ha considerado que el PSOE ha aprovechado la voluntad de acuerdo del Ayuntamiento para demorar el proyecto por puro tacticismo electoral, para que Azcón no se apuntara el tanto del estadio. El PSOE acusa a PP-Cs de ocultar información y de no presentar un proyecto sólido, de no haber tenido la iniciativa como gobierno y haber descargado su responsabilidad en la oposición. Y el bipartito critica la falta de alternativas de los socialistas: la negociación no avanzaba porque no se sabía qué estaba dispuesto a aceptar la DGA y el PSOE.

En este contexto, ¿qué escenarios se abren? Para el gobierno municipal, la decisión está clara. La opción de La Romareda «ha arrasado» durante el proceso de escucha. Pero no cierra puertas. «Si Lambán plantea el Parking Norte, ya veremos», dicen en PP-Cs. Aunque advierten que para negociar sobre ese emplazamiento habría que propiciar un acuerdo rápido de cesión, dado que no se admitirá que la DGA intente «enredar» con esta cuestión para retrasar los trámites. Pese a todo, la opción del Parking Norte, unos suelos de propiedad autonómica, sale muy tocada de las comparecencias por las advertencias respecto a la inundabilidad y la calidad del terreno.

PSOE: "Hay muchas dudas"

En el PSOE siguen sin desvelar sus cartas. Fuentes socialistas explican que tras las comparecencias «todavía hay muchas dudas por resolver» e insisten en que hay que aclarar el modelo de financiación y de estadio. «Es la única manera de no caer en otro proyecto fallido», sostienen. Insisten en que antes que decidir la ubicación hay que conocer si habrá aportación del Real Zaragoza. «Pueden decidir hacer por su cuenta un nuevo campo y la posición del Ayuntamiento sería completamente distinta».

Además, creen que hay dudas sobre si la actual Romareda se puede transformar en un estadio que compita para ser subsede del Mundial. Por eso pide que hable la FEF. Aunque durante el proceso de escucha los socialistas han expresado sus recelos sobre la opción de La Romareda, sostienen que no descartan este emplazamiento y recuerdan que estaba en el programa electoral del PSOE. También indican que no han planteado un lugar alternativo, ni el Parking Norte ni ningún otro.

En el gobierno PP-Cs no solo garantizan la viabilidad del emplazamiento de La Romareda, sino que recuerdan que la FEF delegó en la Federación Aragonesa de Fútbol y que esta ya aclaró su posición favorable a la ubicación. Fuentes municipales explicaron que ya se han dirigido a la entidad federativa y que esta ha respondido que no va a cuestionar el emplazamiento que elija la ciudad.

Ahora toca esperar a lo que digan los nuevos propietarios del Real Zaragoza y su disposición a participar en la financiación y gestión del recinto deportivo, a la espera de buscar un acuerdo entre los grupos políticos del Ayuntamiento. El papel que vaya jugar la DGA y la Diputación Provincial en el futuro del estadio quedará al albur de las negociaciones que se abran a partir de ese momento, sobre todo entre Jorge Azcón y Javier Lambán. Se verá entonces si el estadio entra en la arena electoral o hay un pacto que evite complicaciones para el proyecto.