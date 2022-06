Los asesinos de Badoo se juegan otros 10 años de cárcel: "Me ataron con los pies y las manos hacia atrás, como si fuera un cerdito"

La Audiencia de Zaragoza ha vuelto a sentar este lunes en el banquillo de los acusados a Mohamed Achraf y Hedangeline Candy Arrieta, más conocidos como los asesinos de Badoo, porque fue de esta red social de contactos de la que se valieron para atraer hasta Pedrola a un informático vizcaíno al que torturaron y llegaron a enterrar vivo. Por este crimen, perpetrado en septiembre de 2019, la pareja fue juzgada y condenada a 34 años de prisión. Sobre ellos recaería después otra pena de 12 años y medio por unos hechos similares en los que la víctima, que vivía en La Almunia de Doña Godina, logró salvar la vida. Y esta semana se enfrentan a la que podría ser su tercera sentencia condenatoria, ya que la Fiscalía solicita ahora para ellos 10 años y 9 meses de cárcel por el secuestro y las graves lesiones sufridas por un vecino de Tudela.

El hombre ha explicado al tribunal que quedó con la joven venezolana en la estación de Luceni el 4 de septiembre de 2019. Se habían conocido a través de Badoo, pero él pensaba que acudía a una cita y lo que le habían preparado era una violenta encerrona. "Cuando bajé del tren, allí solo estaba la chica. Nos saludamos con un abrazo y fuimos hacia su coche. Pero a los cinco segundos me atacaron por la espalda y me dieron un fuerte golpe en la cabeza. Cuando me giré, vi a un individuo con una llave inglesa en la mano. Empecé a correr, pero no pude", ha relatado la víctima.

Se produjo entonces un enfrentamiento entre Mohamed Achraf y el vecino de Tudela, que intentó salir corriendo pero tenía el peroné roto. "Caímos a un brazal seco -ha recordado durante la primera sesión del juicio-. Intenté defenderme, pero cuando ya estaba medio vencido, la chica bajó por la acequia con una pistola en la mano. Me apuntó y dijo: 'O te estás quieto o te mato'".

A partir de ese momento, comenzó una pesadilla de la que el denunciante todavía no se ha recuperado. De hecho, pasó un año antes de que se atreviera a salir de casa. "Me ataron como si fuera un cerdito: con las manos y las piernas hacia atrás. Me pusieron también una bolsa de tela en la cabeza", ha declarado. Acto seguido, lo metieron al maletero de un coche donde pasó dos horas antes de que lo liberaran. Previamente, le arrebataron todo el dinero que llevaba encima y le exigieron la tarjeta de crédito y el pin de seguridad. Al ver que su cuenta bancaria estaba a cero, le amenazaron de muerte y le exigieron que llamara a su familia para pedir un rescate. Pero no lo hizo.

"Yo estaba convencido de que me iban a matar. ¿Qué iba a hacer, llamar a alguien más para que le hicieran lo mismo?”, ha sugerido la víctima al tribunal.

El acusado no ha tenido ningún problema en confesar los hechos, pero ella lo ha negado todo y, como ya hiciera durante el juicio por el crimen del informático de Guecho, ha asegurado que ella fue una víctima más. Porque ella mantiene que el marroquí la tenía “como a una esclava". La mujer ha negado la mayor, hasta que estuviera aquel día en la estación de Luceni. Pero el denunciante los ha identificado a ambos sin ningún género de dudas como sus agresores. La vista continúa este martes.