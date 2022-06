Una recolecta en Zaragoza para investigar el sarcoma y los tumores raros

Uno de cada cien pacientes diagnosticados de cáncer tienen sarcoma o un tumor raro. Con el objetivo de recaudar fondos para investigar esta enfermedad, Grupo Canterbury, junto a Apsatur (Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros de Aragón) han lanzado la campaña 'Tu ayuda vale el doble'. En tres establecimientos de este grupo (Canterbury Salamero, Veltins Arena y La Cava) han dispuesto dos huchas y se han comprometido a doblar la cantidad que donen los usuarios. Es decir, por cada moneda aportada por parte del consumidor durante el mes de junio, Canterbury echará otra.

"Grupo Canterbury intenta que esta enfermedad tenga notoriedad y se conozca. Afecta especialmente a los jóvenes y apenas hay investigación. Nosotros colaboramos para intentar buscar curas y tratamientos que hagan que estos pacientes no fallezcan", sostiene el gerente del grupo, Miguel Ángel Salinas, que insiste en que es consciente de que no es un "buen momento" para donar por las dificultades que pasan muchas familias desde que comenzó la pandemia, pero asegura que "las enfermedades no dan tregua". "Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para ayudar", sostiene

A la presentación de la campaña acudió la concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza , Carmen Herrarte, y el oncólogo del servicio de sarcomas del hospital Miguel Servet de la capital aragonesa, Javier Martínez Trufero. "Gracias a la sociedad civil que siempre va 80 pasos por delante de la administración pública. Por nuestra parte, el Ayuntamiento es vuestra casa y en la medida de las posibilidades estaremos a vuestro lado siempre, aunque, desgraciadamente, tres o cuatro pasos por detrás", sostuvo la edil. El oncólogo, que es vocal de Geis (Grupo Español de Investigación del Sarcoma), agradeció la labor de Apsatur y pidió más colaboración de las instituciones.

Además de esta campaña, Apsatur organiza otro tipo de actividades con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. También venden el libro y las pulseras de la joven aragonesa Izarbe Gil, que impulsó la iniciativa 'Girasoles para Izarbe' y falleció de sarcoma de ewing.