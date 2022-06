Calatayud estudia compensar a los puestos del mercadillo el pago del último trimestre de 2022

Las consecuencias de la crisis asociada a la pandemia del coronavirus y, ahora, las subidas de costes generalizadas, se han dejado notar en diversos ámbitos de la sociedad. Un reflejo de esta situación es el que se da en el mercadillo de 'Los Martes', que semanalmente acoge la explanada de 'La Pera', al final del paseo de San Nicolás de Francia de Calatayud. Allí se despliegan algo más de una treintena de puestos de vendedores ambulantes, con ropa, calzado, alfombras y flores, entre otros productos, pero cada vez son menos.

"Llevo montando aquí desde que se ponía en la plaza de la Leña, que son mínimo más de 40 años. Llegamos a estar más de 100 cuando se ponía en el Paseo (Cortes de Aragón) y ahora quedamos muy pocos, cada vez menos", reconoce César Borja, natural de Zaragoza y presente en la ciudad en las últimas cuatro décadas. Entre las razones, además de las generalizadas, este comerciante sitúa al precio de la tasa mensual por instalar: 150 euros. Para ayudar, el Ayuntamiento valora compensar el pago de este impuesto durante los últimos tres meses de este año.

Es una sensación compartida por otros vendedores, que prefieren no figurar con nombres y apellidos: "La gente está dejando los puestos porque no es rentable", sentencia Borja. En este sentido, uno de sus compañeros, recibo en mano, lo atestigua: "En Zaragoza pagas 50 euros al mes y tienes ocho mercados al mes, los miércoles y los sábados de cada semana. Aquí son cuatro y tres veces más caro". "No compensa", insiste Borja, que recuerda que "hay que sumar 40 euros de gasoil por venir".

Asimismo, este veterano lo sitúa también en perspectiva con otros puntos de Aragón. "Por ejemplo, en Teruel desde que empezó la pandemia no hay que pagar", señala. Además, también lamenta la falta de flexibilidad, dadas las circunstancias económicas del momento, ya que "tenemos que pagar el último martes. Si no pago, aunque no haya sacado para pagar, al siguiente no puedo plantar, pero tengo que pagar y esperarme al siguiente".

Ahora, el Consistorio estudia sumar una ayuda más para paliar esta situación: compensar el pago de los últimos tres meses de 2022. "Es un colectivo que se ha visto muy afectado por la situación del covid y a quienes queremos ayudar", recalca el alcalde, José Manuel Aranda. De esta forma, explica que "nos hemos reunido varias veces con ellos, junto a la concejal del área, para ver cómo actuar". La concejal de Comercio, Mar López, a su vez, recuerda que "ya se aplicó una rebaja del 5% y durante seis meses pudieron montar durante dos sábados al mes, y la compensación del último trimestre será de unos 12.000 euros en global".