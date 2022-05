El PSOE sigue sin posicionarse sobre el futuro estadio de Zaragoza y pide que hable la Federación de Fútbol y el club

En la recta final del proceso de escucha abierto en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el futuro estadio, el PSOE sigue siendo el único grupo que no ha expresado su opinión sobre lo que debe ser el futuro campo. Pese a que las comparecencias concluyen el viernes, la portavoz socialista, Lola Ranera, quiso este martes hacer balance. Tras dejar claro que es necesario un nuevo estadio, reclamó antes de fijar posición que la Federación Española de Fútbol (FEF) comparezca para que explique si es viable técnicamente construirlo para el Mundial 2030 en su emplazamiento actual. Además de la cuestión técnica, consideró necesario que los nuevos propietarios del club expliquen cuál va a ser el grado de participación en el proyecto.

"No debemos avanzar sin saber esas dos realidades. Debemos ser honestos y dar certezas. Los ciudadanos demandan que demos esa información. No se pueden trasladar falsas expectativas", declaró Ranera, que recordó que se han desperdiciado 4 millones de euros en diseños de estadios que no fructificaron.

"El último proyecto exitoso fue el de la Expo 2008. Por eso le pido al alcalde que lidere un proyecto de consenso y dé certezas a los ciudadanos", afirmó la concejal, que recordó que será el presidente aragonés, Javier Lambán, quien se dirija al Gobierno de España para presentar Zaragoza como subsede del Mundial de 2030, siempre y cuando la candidatura de España y Portugal sea la elegida para organizarlo.

La comparecencia de Ranera generó malestar en el Gobierno, que recordó que la FEF declinó su participación en el proceso y que delegó en la federación aragonesa. Por otro lado, recordaron que la propiedad del Real Zaragoza ha solicitado más tiempo, dado que su comparecencia estaba prevista para este viernes. Ese día, recordaron, se ha invitado a responsables del Basket Zaragoza, de servicios de protección civil, del Miguel Servet, al ingeniero responsable del plan de autoprotección de La Romareda y a la Confederación de Federaciones Deportivas Aragonesas (Cofedar).

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó que se mantendrán negociaciones con la DGA y la Diputación Provincial, dado que no comparecerán en el proceso de escucha que está en marcha, tal y como anunció el alcalde hace unos días.

Lambán: "La DGA no se va a desentender y va a ayudar"

Por su parte, Javier Lambán, ha considerado que "no sería entendible" que la ciudad de Zaragoza no fuera subsede del Mundial de fútbol de 2030. En una entrevista en el programa 'Fuera de plató', de TVE, Javier Lambán ha dicho que el estadio de La Romareda está "obsoleto" y que "aunque no hubiera un Mundial, Zaragoza necesitaría un estadio nuevo".

A su juicio, la llegada de los nuevos propietarios "va a ser un factor fundamental, vistos sus propósitos iniciales". Ha dejado claro que "el Gobierno de Aragón no se desentiende y va a estar ayudando", si bien "la decisión definitiva no corresponde al Gobierno de Aragón".