El detenido por matar a una mujer en Zaragoza cumplía condena por asesinar a otra joven en 2001 en Madrid

Adil L., de 45 años, detenido por el asesinato de Cristina G., de 32, estaba en busca y captura por no presentarse en la prisión de Zuera, donde cumplía condena por el asesinato de otra joven cometido en 2001 en Madrid, según confirmaron fuentes policiales. La Audiencia Madrid había emitido una orden de detención al no regresar al centro penitenciario zaragozano tras disfrutar de un permiso. Por el momento se desconoce cuánto tiempo hace que no retorno a la prisión.

Adil L. cumplía condena por matar de ocho cuchilladas a una joven de 24 años en una casa del barrio madrileño de Tetuán. El crimen lo cometió en 2001, cuando el agresor tenía la misma edad que la víctima. Según declaró a la Policía el día que se entregó, mató a la muchacha porque cuando habían decidido acostarse y tener relaciones sexuales, ella se durmió.

Según publicó en su día el diario El País, el homicida había conocido a la joven la noche anterior en la discoteca Joy Eslava, cuando él estaba con una amigo y ella con una amiga. Hacia las cuatro de la madrugada, después tomar varias copas y fumar unos ‘porros’, se fueron los cuatro a la casa del amigo en Tetuán. Allí volvieron a consumir más hachís y después Adil y la chica se fueron a una habitación.

Adil declaró que, una vez allí, la joven se tumbó vestida sobre la cama y empezó a quedarse dormida. Aunque, según dijo, la muchacha no llegó a rechazarlo verbalmente, en ese momento perdió el control y acudió a la cocina a por el cuchillo con el que la apuñaló.

Después se presentó en calzoncillos en la comisaría del barrio de Tetuán diciendo que había matado a una chica ‘por celos’. La muchacha tenía ocho heridas de arma blanca, dos de ellas en el tórax de suma gravedad asestadas por la espalda.