Alarma por un incendio de matorral cerca de la carretera del aeropuerto de Zaragoza

Un incendio registrado en el Camino de Bárboles, cerca de la carretera del aeropuerto de Zaragoza, ha causado alarma en la capital aragonesa a última hora de la mañana de este lunes al producir una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

Sobre las 14.00, fuentes de Bomberos todavía desconocían las dimensiones del fuego que, al parecer, afectaba a una zona de matorrales desde las 13.00. HERALDO ha podido saber que, aunque en principio no amenaza infraestructuras cercanas y todo apunta a que no tendrá graves consecuencias, dos personas han sido evacuadas por precaución de una vivienda ubicada en las inmediaciones, donde también hay una gasolinera, que no se ha visto afectada.

Lugar donde se ha producido el incendio en el camino de Bárboles de Zaragoza. HA

El fuego se ha declarado en el punto kilométrico 5,600 de la citada vía. Hasta allí se han desplazado dotaciones de bomberos de la ciudad para extinguir las llamas, cuyo origen aún se desconoce. A pesar de la aparatosa columna de humo, no se ha visto afectada la circulación en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se informa de que los Bomberos continúan trabajando en la zona para extinguir el fuego y próximamente facilitarán información este este incendio que afecta a vegetación.

Aunque la Base Aérea de Zaragoza está próxima al lugar donde se ha producido el incendio, no ha afectado a ninguna de sus instalaciones.

Varios usuarios de Twitter han colgado vídeos desde distintos puntos de la ciudad en los que se ve la dimensión de la columna de humo registrada en un primer momento.

Es entre Plaza y la carretera del aeropuerto pic.twitter.com/6HyVLAyuHN — José Luis Andrés (@jlandres69) May 30, 2022

Información en elaboración. Seguirá ampliación.