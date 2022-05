De Lloret de Mar al mostrador de la tienda de Codos

La pequeña tienda de Codos está situada en la calle Mayor de la localidad desde hace décadas. Las últimas cuatro, detrás del mostrador ha estado Pascuala, que ya desde el año pasado buscaba jubilarse y cuya familia siempre la ha regentado. Tras formalizar su retiro, el testigo lo ha asumido Susana Illescas, a quien acompaña su pareja, Javier Lozano. Ambos, de origen catalán, vivían en Lloret de Mar, pero tenían claro que su sitio tenía que ser otro: un entorno rural. Y para ello recurrieron a la plataforma volveralpueblo.org, una iniciativa puesta en marcha por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) y en la que participa la Asociación Cultural Grío.

"Llevábamos mucho tiempo buscándolo: un cambio. Pero queríamos que fuera vivienda y un trabajo para poder vivir tranquilos y eso sabemos que era muy difícil", reconoce Susana. En este sentido, Javier reconoce que "han sido tres razones: allí todo es carísimo para alquilar y comprar y queríamos algo de estabilidad; siempre nos han gustado las zonas así y, siendo claros, allí la vida para quien no es independentista es complicada". Bajo estas premisas, ella contactó con Coceder y realizó la solicitud: les volvieron a llamar.

"Todo el mundo se ha portado muy bien, nos han dado todas las facilidades y se preocupan por cómo estamos"

Para Consuelo Vicente, integrante de la Asociación Grío, lo importante del proceso era que "queríamos alguien que se asentara, que no cambiara de idea de un día para otro, que lo tuviera muy claro". "Les propusimos una visita al pueblo. Vinieron, les gustó y vimos que encajaban en el perfil que se necesitaba", argumenta Consuelo. "Entre los requisitos no importaba la edad ni tener hijos. Fuimos para conocernos un viernes, el sábado a las seis de la tarde nos llamaron y nos dicen que si podemos estar el lunes para abrir ya el martes", recuerda Susana.

Aceptaron. Cogieron la maleta con lo imprescindible y se plantaron en Codos. "Nos esperaba el alcalde, los concejales, Consuelo hasta con la bombona de butano para que no nos faltara de nada. Todo el mundo se ha portado muy bien, nos han dado todas las facilidades y se preocupan por cómo estamos", apunta Javier, que tiene previsto por el momento trabajar para el Ayuntamiento como operario temporalmente. "Para el pueblo es un servicio fundamental y necesario", reivindica Consuelo.

Dentro de la tienda, los vecinos se van acercando de forma paulatina, como es el caso de Inma Vicente: "Para quien no puede desplazarse es algo básico. Además, un pueblo sin tienda está muerto". Por su parte, Susana, con experiencias anteriores en supermercados, pero con apenas una semana al frente, ya va conociendo a la clientela. "Pascuala me ha ayudado todo lo que ha podido: me ha presentado a la gente, me ha echado una mano con los precios, los proveedores… Lo ha hecho más fácil".

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Emilio Camino, explica que se ha comprado el edificio donde está la tienda, para poder pedir ayudas. "Vamos a invertir más de 50.000 euros para equipar el negocio y dejarlo nuevo, y también la vivienda de encima. Además ni cobramos alquiler, porque es importante. Ahora solo falta que nos arreglen las carreteras, que dan vergüenza", reivindica. Susana explica que además de mantener los pilares del negocio, también quiere darle un impulso: "Quiero que haya más variedad de género y dar más servicios, como más tipos de queso, más embutido, carné al corte…", enumera.

En la Asociación Cultural Grío remarcan que su objetivo pasa por seguir con este tipo de proyectos y extenderlos por toda la zona. "Ahora también se buscan gestores para el bar del club social y recurriremos a esta plataforma por la gran visibilidad que tiene. Pero también para otros pueblos, ya que volveralpueblo.org sirve para ofrecer casas en alquiler o venta, terrenos, negocios y ofertas de empleo".