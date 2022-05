La huelga del autobús urbano de Zaragoza vuelve este lunes sin fecha para negociar

El conflicto laboral en el que está inmerso el transporte urbano de Zaragoza sigue enquistado, por lo que el servicio de bus retomará este lunes los paros de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 18.45 a 19.45. Y mientras los ciudadanos tendrán que armarse de paciencia con las esperas, la empresa Avanza y el comité siguen sin tener fecha para hablar y desbloquear la situación, que dura más de un año y que ha provocado la huelga más larga de la ciudad.

El comité no está dispuesto a ceder por el momento. Y avisa a la empresa que los paros irán a más "si no mueve ficha". "Lo que no es viable es que los trabajadores estén cobrando lo mismo que en 2013. Eso es lo que no es viable", afirmó el presidente del comité, José Manuel Montañés, que pidió la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza ante la situación en la que se encuentra el servicio.

El foco del conflicto está en el incremento salarial, para lo que la compañía plantea un 5,5% (1% en 2021, 2,5% en 2022 y 2% en 2023), a lo que se sumaría una cláusula de revisión al final del convenio de hasta un 7%. "Un 5,5% no se lo vamos a aceptar. Es un 1,35% por año con la inflación como está. No es razonable, es un chiste", explicó Montañés. Los trabajadores, sin embargo, exigen un 9,5% y apelan a la subida del IPC.

Los paros, que se producen en semanas alternas, están convocados hasta el 30 de junio. Pero Montañés ya avisó este domingo de que el comité está dispuesto a prolongar la huelga más allá de esa fecha. "Habrá más paros y más duros", dijo.

La empresa, por su parte, recordó que los dos procesos de negociación abiertos en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) fueron a iniciativa de la compañía, que ha mejorado su oferta a lo largo del proceso. "En las dos reuniones que hemos tenido ha sido el comité el que ha roto. Estamos dispuestos a negociar y a tender la mano si ellos quieren", indicaron fuentes de la empresa.

Los paros que se inician este lunes se prolongarán hasta el viernes. Como ha venido ocurriendo en otras semanas de huelga, los horarios irán cambiando todos los días. Por ejemplo, mañana el servicio parará de 7.45 a 8.45, de 13.45 a 14.45 y de 18.30 a 19.30. Los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento oscilan entre el 47% y el 70%.