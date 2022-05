José Ramón Pellejero, autor del cartel ganador de las Fiestas del Pilar: "Volvamos a pasarlo tan bien como antes"

«Estaba trabajando y cuando he salido, me he encontrado mil llamadas y mensajes en el móvil». Jorge Ramón Pellejero, conocido como ‘Jorge Gecko’, era la persona más buscada de la ciudad a eso de las 13.00, cuando el jurado de expertos decidió que su obra, ‘Espiral de tradición’, era la mejor propuesta para representar el cartel de las Fiestas del Pilar de este año. «Cuando he visto lo que pasaba, ha sido una alegría enorme, estoy muy contento e ilusionado», comentaba por la tarde, algo más relajado.

Pellejero, de tan solo 22 años, tiene formación en Artes y ha cursado el ciclo superior de Ilustración. Asimismo, ha participado en diferentes actividades culturales en la ciudad como el proyecto Rompepuertas, de Museos y Juventud, o en la iniciativa de Bancos de Color de arte urbano en el parque Grande José Antonio Labordeta, donde pintó el ‘Banco de la Amistad’.

'Espiral de tradición' de Jorge Ramón Pellejero, será el cartel de las Fiestas de 2022 V. M.

El autor reconoce que la idea final surgió "tras muchos bocetos, mirando carteles anunciadores de otras ediciones, seleccionando qué era lo más característico de las Fiestas del Pilar".

"Al final –añade–, surgió una espiral de elementos, donde se ven los principales monumentos y edificios de la plaza del Pilar y un montón de detalles pequeños, actualizados y bajo el filtro de mi estilo, con todo lo que significa para mí las fiestas".

Primera participación

El joven artista ya sabía lo que era ganar un concurso de carteles. Una obra suya representó el festival internacional de animación Animayo en 2020, pero hasta ahora no se había presentado al certamen más importante de su ciudad. "Tenía pensado hacerlo desde hace mucho tiempo, pero quería esperar a estar preparado", asegura. Dicho y hecho porque a la primera se ha alzado con el premio. "Estoy muy contento, espero que a la gente le guste y, sobre todo, que volvamos a pasarlo tan bien en las fiestas como antes de la pandemia", concluye.