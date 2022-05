El circuito para patines y bicicletas del parque Grande ultima su puesta a punto

A algunos chavales el pasado domingo les pudieron las ganas. Aunque aún está vallado y perimetrado con barreras y cintas, los jóvenes intrépidos se saltaron todas las precauciones y probaron con sus bicicletas el nuevo ‘pump track’ (léase ‘circuito de habilidades’) del parque Grande de Zaragoza. Este lunes los operarios desplegaban tiras de césped artificial y daban los últimos remates a una infraestructura que aún no tiene fecha de estreno oficial, aunque se presume que pueda hacerse el fin de semana de la mano de Zaragoza Florece.

El circuito está ya a punto de caramelo. Después de unos tres meses de obras, apenas faltan algunos remates como las citadas islas de hierba artificial -que se fueron recortando este lunes- o las marcas de señalización de sentido de recorrido. El ‘pump track’ va a ser uno de los de mayores dimensiones de Zaragoza (la pista del circuito es de 830 metros cuadrados) y, sobre todo, los usuarios confían en que sea también el ojo derecho del Ayuntamiento (no en vano, ha invertido unos 170.000 euros) y no corra la mala suerte de otras pistas o circuitos que no gozan de mantenimiento y acentúan su abandono como el de los Pinares de Venecia en el que se han denunciado, incluso, la presencia de peligrosas madrigueras.

La nueva pista para bicis, 'skates' y también patinetes está ubicada, más o menos, en la trasera del hospital Miguel Servet, esto es, entre el paseo de Manuel Azaña y el río Huerva. La pradera ocupa más de 1.500 metros cuadrados en paralelo al río y tiene forma ovalada. Hasta ahora en esta zona había una pista de patinaje y una serie de barras y aparatos de calistenia que se han trasladado unos pocos metros, pero están volviendo a instalarse. “Al principio nos dijeron que pasarían las barras a la otra zona del parque, donde el Jardín de Invierno y el Aula de Naturaleza, pero ahora parece que se quedan aquí cerca”, comentaba Javier Navarro, joven zaragozano que cotilleaba este lunes el avance de las obras en el parque. “Hoy hay máquinas por todos sitios, en el paseo, en los juegos infantiles, en donde el quiosco… Se ve que lo quieren tener todo listo para el fin de semana”, decía, consciente de que el viernes comienza la segunda edición del festival Zaragoza Florece.

Pero, ¿qué es un ‘pump track’ y por qué son tan codiciados? Estos circuitos son muy del gusto de la chavalería por poder hacer recorridos, ejercicios e, incluso, piruetas con cierta seguridad. Las pistas presentan un trazado con distintas variantes, calles y desniveles, e incluyen numerosos saltos. En el del parque Grande hay cuatro rectas, cada una de unos 40 metros de longitud, cuya anchura varía de los 2 a los 3,4 metros. Las cotas y alturas van desde los 35 centímetros hasta los 130 y se han diseñado medio centenar de ‘rollers’, esto es, obstáculos que se pueden afrontar sin necesidad de adquirir grandes impulsos ni velocidades sino solo con la inercia de los peraltes.

A pocos días del estreno, aún está pendiente que el Ayuntamiento dé a conocer las normas y reglas con las que se podrá hacer uso de estas instalaciones. En la memoria descriptiva previa a su construcción se dice que “la capacidad total del circuito es de 20 usuarios simultáneos”, pero se apunta también a que “si se trata de usuarios experimentados y de alto nivel los usuarios permitidos serán de diez simultáneamente manteniendo un margen de seguridad de al menos cinco metros entre ellos”.

Los recorridos están diseñados tanto para practicantes noveles como avanzados y, en principio, la edad mínima para el uso de la pista se sitúa en los 6 años, aunque es complicado controlar a los participantes de una zona abierta en mitad del parque.

Por lo que puede verse desde el vallado, se ha diseñado ya un camino perimetral para alcanzar la pista, para cuya constitución se han aprovechado también pequeños taludes naturales. Falta el acabado final -una capa de pintura tipo slurry- y, según anuncian, predominarán dos colores: el negro en el circuito y el albero en los taludes.

La creación de este ‘pump track’ forma parte de una serie de mejoras que se llevan a cabo desde hace meses en el parque Grande José Antonio Labordeta y que se van presentando con cuentagotas. La semana pasada se estrenó la nueva Rosaleda y también se están acometiendo trabajos de actualización en el Jardín Botánico. Asimismo, se está remodelando la zona de juegos infantiles situada junto al Mapa de España y se han sacado a licitación también nuevos y modernos quioscos.

La creación de este nuevo circuito para jóvenes, además, es resultado de un estudio que se hizo entre los usuarios del parque, que reveló una “falta de un ocio actualizado con más actividades de carácter deportivo y saludable".