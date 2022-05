Antonio García Gómez: "No hay un relevo generacional del profesorado permanente"

Antes de nada, enhorabuena por su elección como nuevo decano.

Gracias.

Fue reñida.

La tradición en esta Facultad de Derecho es que las elecciones a decano siempre son ajustadas.

Estudió en ella, ¿se imaginó que pudiera llegar a decano?

No. Mi vocación era ser profesor universitario. El devenir por la facultad te va llevando. He sido muchos cargos dentro de la Universidad de Zaragoza; los últimos 14 años he estado dedicado a la gestión y más a fondo en la Secretaría General, donde estuve 8 años como vicesecretario general siendo rector Manuel López.

¿Qué necesita la Facultad de Derecho en los próximos años?

Estamos en un momento de cambio. Tenemos un problema inminente con el máster de abogacía y procura; hay que reorientarlo hacia esas dos profesiones. Otro es el tema de la eficiencia y la crisis energética. La Universidad tiene un problema grave para cubrir el coste de la energía.

Eso conlleva planificar nuevos horarios el próximo curso, ¿no?

Esta Facultad tiene una vida de tarde muy importante y es muy conveniente mantenerla. Por ello voy a apostar, siempre desde la lealtad institucional entendiendo que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para buscar ese ahorro energético.

¿Algún problemas más?

Sí, otros dos importantes. Uno de espacios. Estamos impartiendo muchas titulaciones y formación permanente y eso hace que tengamos problemas de aulas. Y uno de los temas más graves con los que se enfrenta la facultad -que no es exclusivo de Derecho- es el envejecimiento del profesorado permanente. En nuestra plantilla más del 50% tiene más de 55 años; eso significa que en la foto de la facultad dentro de 15 años estaremos prácticamente todos jubilados. No hay un relevo generacional. Si no ponemos freno a este asunto dentro de 15 o 20 años en Derecho darán clase los asociados, es decir, profesionales: vendrán los jueces, fiscales, notarios...

¿Y cómo solucionarlo?

Es un problema de política nacional. Tienen que ser Educación, comunidades y Estado central los que hagan una carrera universitaria atractiva. Es muy larga y llena de trabas. En Derecho, el 8% son profesores en formación.

¿Qué impronta quiere dejar como decano?

Me gustaría conseguir una facultad unida, cuyas decisiones cuenten con el máximo respaldo posible, abierta a la ciudad y a la sociedad aragonesa. Creo que lo está, pero que se abra más a su entorno. Queremos empezar un ciclo que vamos a llamar diálogos de la facultad. En la oferta de grados y postgrados, mejorar lo que tenemos. ¿Cómo? En el grado en Derecho, estamos buscando avanzar hacia alguna otra doble titulación.

Está facultad siempre ha estado bien valorada.

Creo que sigue siéndolo por su profesorado y por la experiencia que hemos tenido en formar a alumnos en proyectos de juristas.

Es la ciudad en la que más opositores aprueban para judicaturas.

Eso lo seguimos manteniendo. Zaragoza sigue siendo una facultad de opositores. Los que ocupan los más altos cargos en jueces y magistrados en Aragón son alumnos que han salido de aquí, que se han tenido que ir fuera en su primer destino, pero luego vuelven a su tierra. De esos hay muchos.

¿Qué es para usted la docencia?

Primero es mi vocación y luego la razón de ser de la universidad. Si no hubiera estudiantes seríamos centros de investigación.

¿Cómo son los alumnos que se incorporan a la Universidad?

Los estudiantes de Derecho, como está ocurriendo con otras titulaciones, cada año entran con una mayor nota de corte. Quizá en general están mucho más preparados en el empleo de nuevas tecnologías e idiomas, pero en otros conocimientos y competencias (oratoria, ortografía, redacción de textos…) echo de menos alguna formación más clásica.