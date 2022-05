Herido el conductor de un patinete tras golpearse con la puerta de un vehículo en Independencia

Un conductor de un patinete ha resultado herido este viernes tras golpearse con la puerta de un vehículo en el paseo de la Independencia de Zaragoza. El joven de 19 años, que responde a las iniciales K. S. A., circulaba por la avenida cuando la copiloto de un vehículo que se encontraba parado en un semáforo rojo ha abierto la puerta y le ha golpeado.

El joven presentaba lesiones en los brazos y ha sido atendido por una ambulancia que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. "Iba en mi patinete y de repente han abierto una puerta delante de mí y me he golpeado con ella", ha explicado el herido. Por su parte, la mujer, que circulaba en coche por Independencia junto a su marido, estaba visiblemente preocupada. "Iba a bajar un segundo a la farmacia y como estaba en rojo, he bajado, con tan mala suerte que justo pasaba un chaval en patinete", ha explicado.

Dos agentes de la Policía Local de Zaragoza que transitaban a pie cerca del lugar del suceso han sido requeridos y han acudido al lugar de los hechos. Ahora la Policía Judicial se encargará de esclarecer lo sucedido.