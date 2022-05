Admite que abusó de una niña en Zaragoza para no ir a la cárcel pero se olvida de la expulsión

Se lo pensó durante unos minutos, pero Edwin Saúl A. B. acabó aceptando el acuerdo que ayer le propuso la Fiscalía y que le evitará entrar en la cárcel por los abusos sexuales a los que sometió a una niña en marzo de 2019. El Ministerio Público pedía inicialmente una condena de cinco años de prisión, pero al confesar el acusado los hechos la pena se fijó en dos, a los que habrá que sumar otros dos años de libertad vigilada con cursos de reeducación sexual y una indemnización de mil euros para la víctima por daños morales. Tampoco podrá aproximarse o comunicarse con ella por un periodo de seis años.

El investigado, que dijo estar arrepentido de lo sucedido, confiaba en que el tribunal le concediera de forma automática la suspensión de la condena. No en vano, carece de antecedentes penales y la pena no supera el límite de dos años. Sin embargo, habrá que esperar a que la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza se pronuncie al respecto a la hora de emitir su sentencia, ya que la Fiscalía propuso que la condena fuera sustituida por la expulsión del acusado del país por un periodo de dos años.

La defensa, a cargo de la letrada Pilar Ondarra, recordó al tribunal presidido por el magistrado José Ruiz Ramo que su cliente reúne los requisitos exigidos para obtener la suspensión de la condena. Recordó además que el encausado tiene una hija y vive desde hace años en España, lo que considera arraigo suficiente para no expulsarlo.

"Pero ¿qué haces?"

Los hechos que dieron lugar a esta causa se produjeron en marzo de 2019 en un municipio de la provincia de Zaragoza. En concreto, en casa de la tía de la víctima, que ahora es mayor de edad, pero por entonces solo tenía 15 años. Pese al tiempo transcurrido, los abusos sexuales sufridos siguen provocando un enorme dolor a la denunciante, que no pudo evitar el llanto al recordar aquella dramática experiencia durante el juicio.

La joven contó que había ido a visitar a su tía y acabó durmiendo en una habitación en la que había dos camas, una de matrimonio y otra individual .«Mi prima, una amiga suya y yo dormimos en la cama grande, mientras que él –por el acusado, al parecer, amigo de su tía– se echó en la pequeña», relató.

«Yo dormía tranquilamente, pero me desperté al sentir que alguien me estaba tocando. Miré hacía abajo y vi que este hombre me tocaba mis partes. Pero, ¿qué haces?, le grité. A lo que él contestó: ‘No hago nada’». Al verse sorprendido, el acusado regresó a su cama, mientras que la chica se fue corriendo al baño.

A preguntas de la Fiscalía, el acusado reconoció que todo sucedió tal y como contó la víctima. Y aunque esta declaró detrás de un biombo, no tuvo ningún problema en identificar «sin ningún género de duda» a Edwin Saúl A. B. como la persona que abusó de ella.