Las fiestas goyescas de Zaragoza se quedan sin mercadillo

Las fiestas en honor a Francisco de Goya que celebra la capital aragonesa por primera vez este fin de semana no contarán, pese a lo previsto inicialmente, con un mercadillo en la plaza del Pilar. Al parecer, el adjudicatario de la muestra no ha cumplido con los plazos previstos de montaje.

La licitación del mercadillo, que debía instalar una veintena de puestos de venta frente al Ayuntamiento, se resolvió la semana pasada en favor de Producciones AMB, una firma valenciana que ofreció ofreció un canon de 26.000 euros, una cifra notablemente superior a la del segundo clasificado, el empresario zaragozano Javier Molina, que se quedó en 7.500 euros.

Pese a que la propuesta de Molina obtuvo un 15 sobre 15 en la puntuación técnica y la otra candidata solo 7, el formato de la licitación, una subasta en la que prima la oferta económica, decantó el ganador.

Sin embargo, según fuentes del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria no ha respondido a su obligación de instalar el mercado a tiempo. Y al parecer, no había prevista ninguna penalización por este tipo incumplimiento. La empresa no ofreció ayer ninguna valoración al respecto a este periódico.

Desde el gobierno PP-CS indicaron que, ante esta circunstancia, se habían puesto en contacto Molina para saber si estaba a tiempo de sustituir al ganador y montar a tiempo los puestos. Sin embargo, el empresario negó esta información. «Nadie me ha comunicado nada, ahora ya no es posible llegar al viernes», zanjó.

Molina lamentó la situación generada, ya que “estaba interesado” en instalar el mercadillo, por lo que reclamó al Consistorio que establezca “medidas” que eviten este tipo de problemas. Además, aseguró que está analizando con su abogado posibles acciones.