PP-Cs advierte de problemas para dar licencias a los pisos de la Expo

La construcción de 270 pisos de alquiler asequible en el recinto de la Expo sigue enfrentando al Gobierno de Aragón, impulsor del proyecto, y al Ayuntamiento de Zaragoza en plena carrera inversora a un año de las elecciones. La comisión de Urbanismo celebrada este lunes en el Consistorio volvió a evidenciar las discrepancias entre ambas instituciones. Mientras el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, advirtió a la DGA del riesgo de no lograr las licencias necesarias por posibles incompatibilidades con el PGOU, el PSOE dejó claro que, llegado el caso, utilizarán el artículo que permite la ejecución de las obras de forma unilateral.

El Ayuntamiento insiste en que la construcción de pisos no está contemplada en Ranillas según el planeamiento urbanístico, mientras que la DGA siempre ha defendido que no hace falta una recalificación, dado que los dos edificios previstos, con zonas comunes, no suponen un uso residencial desde un punto de vista jurídico, sino un "equipamiento social", que encajaría en el PGOU como uso compatible.

Serrano, en cambio, advirtió de "dificultades" en el proceso. "Políticamente ayudaré, pero seguiré escrupulosamente los informes técnicos", apuntó. El edil pidió una reunión a la DGA. "Se han empeñado en que no hacía falta una modificación, pero si antes no pactamos, si vienen en frío a solicitar una licencia de construcción, se pueden encontrar con que los técnicos digan que se tiene que denegar. Puede haber problemas", expresó.

Horacio Royo (PSOE) calificó esta declaración de "clarísima amenaza", recordó que el edificio de pisos sociales de Las Fuentes no requirió de modificación del PGOU y advirtió a Serrano que la DGA puede acudir al artículo 240 de la Ley de Urbanismo de Aragón para ejecutar el proyecto sin el visto bueno del Ayuntamiento.

Fondos para rehabilitación

Por otro lado, Royo criticó la falta de inversiones en Balsas Positivo, el plan de regeneración de PP-Cs para este grupo sindical. El edil calificó de "bochorno" el escaso avance por parte del gobierno. En cambio, la edil de Vivienda, Carolina Andreu, señaló que se están analizando los proyectos de cada comunidad para repartir los 6,5 millones de euros que han llegado de los fondos de la Unión Europea. De momento, dijo, ya hay 6 portales con acuerdo vecinal y listos para la intervención.