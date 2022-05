Desacuerdo en el Ayuntamiento de Calatayud por reorganizar competencias y comisiones

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud (PP-Cs) aprobó en el pleno del pasado lunes unificar las comisiones informativas de Urbanismo y Medio Ambiente en una única sesión cada 15 días, mientras que la estructura de personal de ambos departamentos seguirá siendo independiente. Lo hizo con el voto en contra del PSOE y las abstenciones de PAR y Vox. De la misma forma, en la misma sesión, ambos partidos fueron los únicos en respaldar el cambio en la delegación de competencias en este órgano del Consistorio

Desde el PSOE, su portavoz, Víctor Ruiz, apuntó que este cambio "no es normal" y criticó que "para la oposición supone trabajar el doble". "Desaparece una comisión de Medio Ambiente y luego van las cosas por vía de urgencia y hay que revisar 200 o 300 folios de decreto para encontrar el hilo del ovillo", argumentó. Así, reclamó mantener el funcionamiento actual y "que desaparezca la única que no tiene gestión y tiene una estructura mastodóntica y de gran coste: Grandes Contratos".

Por su parte, el alcalde, el popular José Manuel Aranda, acusó a Ruiz de "no enterarse" e insistió en que "los temas a tratar se van a repartir quincenalmente, dos al mes" y reivindicó que "la importancia que se le da a Medio Ambiente es la misma". Por otra parte, junto con el inicio del proceso de adjudicación del contrato de suministro energético y su mantenimiento en los edificios municipales, se aprobó que parte de las competencias sobre esta concesión pasen del pleno al alcalde y a la Junta de Gobierno.

"La experiencia de otros contratos grandes nos aconseja que lo hagamos por cuestiones prácticas, para resolver de manera más rápida, ya que pasar por pleno lo dificulta o retrasa", argumento el teniente de alcalde y responsable del área, José Hueso, que remarcó que todas las cuestiones delegadas antes tienen que pasar por la comisión pertinente.

Desde el PAR, Ana Ballano puntualizó que esperaba que no quedara fuera de control y Ruiz calificó el cambio de "kafkiano", rechazó que fuera por razones de "agilidad y transparencia" y ofreció la colaboración de su grupo si las competencias se mantenían. Finalmente la propuesta salió adelante con los votos a favor de PP y Cs, las abstenciones de PAR y Vox y el no socialista.

En la tónica de desacuerdos no salió adelante la aprobación de una moción del PSOE para aplicar un modelo de evaluación de los complementos salariales que reciben los empleados públicos locales. Antes de iniciarse la sesión, el PSOE advirtió que no asistirá a ningún pleno presencial más en el que el público no pueda acceder al salón de la plaza de España.