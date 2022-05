Una consejera socialista se desmarca del gobierno de la comarca de Daroca y tumba el presupuesto de 2022

El gobierno de la Comarca del Campo de Daroca, integrado por nueve representantes del PSOE y una del PAR, no pudo aprobar el presupuesto para 2022 en la última sesión de su consejo celebrada el viernes y seguirá con las cuentas prorrogadas. Al rechazo de la oposición, integrada por ocho ediles del PP y dos de Ciudadanos, se sumó el voto en contra de Carmen Ballestín, alcaldesa socialista de Berrueco y responsable de la delegación de Medio Ambiente. "En mi área no se ha consignado el dinero suficiente para atender las obligaciones. Por lo que veo que no es realista, así no se hacen las cosas", resume Ballestín.

Fue un pleno de gran tensión, en que se llegó a acusar a Carmen Ballestín de protagonizar un "tamayazo", en alusión al caso de transfuguismo en la Comunidad de Madrid hace casi 20 años. Durante su intervención, la también regidora explicó que "el gasto real que hay que pagar a Urbaser según el contrato firmado es de 255.000 euros al año y se presupuestan 226.000". A eso se añade, detalla, que el coste para el punto limpio móvil que ella calcula en 22.000 tenía una partida de 1.000 euros y que para el coste del transporte de la basura al centro de tratamiento de residuos de Zaragoza, que ella cifra en unos 51.000 euros, no cuenta con importe para este ejercicio, contando 21.000 euros de deuda de años anteriores. "No han contado con mi departamento y no pienso dimitir", insiste.

"Todos los gastos vinculados a compromisos ya adquiridos, como los contratos, están recogidos. Son reales", argumenta Alejandro Espinosa, consejero socialista de Hacienda, que incide en que "los presupuestos son una previsión y para los gastos que sobrevengan se pueden hacer modificaciones, que para eso están legalmente contemplados los suplementos de crédito", defiende. Acusa a Ballestín de querer "romper la baraja": "Ha habido comisiones de gobierno a las que no ha venido. Se plantó en pedir 70.000 euros más, pero eso no es posible".

Ballestín subraya que "entré con una deuda de más de 114.000 euros por el transporte de la basura que ya casi está amortizada y no quiero dejar un déficit". El portavoz del PP, Javier Lafuente, sostiene que "el gobierno está inhabilitado" y por eso pidió la dimisión de la presidenta y del consejero de Hacienda. A todo ello, añade que la comarca lleva "desde noviembre sin plenos ordinarios y hubo uno en diciembre extraordinario, sin ruegos y preguntas, para una modificación".

Lafuente asume que "no habrá moción de censura, porque quien ha causado el problema lo tiene que arreglar". "Nos acusaban de que si no facilitábamos la aprobación no iban a salir algunos proyectos, pero ese no es nuestro problema. No han contado con nosotros para redactarlos ni para poder hacer aportaciones. Es lógico que no los respaldemos", sostiene Lafuente, que también criticó "la falta de conservación del camino verde, que corresponde a la Comarca y que ya denunciamos el año pasado".

Desde Cs, Fernando Sánchez, pidió la dimisión de Espinosa. "Son unos presupuestos irreales, que han hecho ellos solos sin contar con nadie. La situación del consejo es vergonzosa", explica. La vicepresidenta y responsable de Deportes, Lina Hernando (PAR), aseguró que se había pactado una modificación para instalar desfibriladores "y no se podrá hacer".