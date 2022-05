'Boom' de trasteros en alquiler: "Ya hay una sobreoferta en Zaragoza y eso se traduce en bajada de precios"

Hace ya la friolera de 26 años, los hermanos zaragozanos Martínez Úñez (Iñaki, Rubén y Lorena) apostaron por innovar y diversificar el negocio, "saturados" del sector del transporte de viajeros en el que trabajaban.

Fue entonces cuando montaron sus primeros trasteros de alquiler, que han acabado siendo su sustento de vida. "Vendimos la empresa de transporte y nos quedamos con esto", comenta Iñaki Martínez, gerente de Guardatodo, una compañía que ha ido creciendo exponencialmente en el tiempo hasta alcanzar los 35.000 metros cuadrados de trasteros, taquillas y minialmacenes, distribuidos en 11 centros por toda Zaragoza (tanto en barrios como en zonas industriales). "Ahora estamos franquiciando a nivel nacional en Madrid, Elche, Alicante y Palma de Mallorca. Y la previsión es que haya más", detalla.

El gerente de Guardatodo se muestra contento con la marcha de su empresa, pero también reconoce que cada vez cuesta más alquilar debido a que la oferta es mayor que la demanda. "Ya hay una sobreoferta de trasteros en Zaragoza y eso se traduce en que los precios son más baratos. Por ejemplo, en Madrid alquilar una taquilla cuesta 20 euros al mes, cinco veces más caro que aquí. Y luego están los trasteros clandestinos, que no tienen seguro ni licencia y que al sector le está perjudicando", explica.

Por su parte, Iván Maldonado, CEO & Expansión de la firma Necesito un trastero (con 90 franquicias repartidas por España), habla de un sector en continua expansión y con "mucho potencial". En el caso de Aragón, la compañía abrió en abril una segunda delegación de alquiler de trasteros (de más de 700 metros) en el barrio de Las Delicias y próximamente inaugurarán otra (la segunda y de más de 1.000 metros) en Huesca. "Tenemos dos más: en Jaca y en Ejea de los Caballeros, y en ambos casos fuimos los primeros. En la Comunidad aragonesa cada vez hay más empresas y particulares que los demandan. El negocio está teniendo un 'boom' desde hace unos años y hay mucha competencia; está pasando en todas las grandes ciudades e incluso en pequeñas. La gente cada vez es más consumista y guarda más cosas y ya no está de moda comprar un trastero cuando puedes alquilarlo cuando lo necesites. Te da flexibilidad y tranquilidad; en cambio, si pagas un trastero lo tienes para toda la vida pero nadie te dice que en dos años necesites el mismo y en la misma ciudad", sostiene.

Un paseo por Zaragoza corrobora el análisis que los dos directivos hacen del sector, con una amplia oferta donde elegir y nuevas aperturas a la vista (una de ellas próximamente en la calle Mayor). Tal y como informa Isabel Rodrigo, gerente de la empresa Te lo guardo! (con casi 200 trasteros en alquiler en la calle de San Vicente Mártir), es una forma que tienen los propietarios de locales de sacarles rentabilidad. "Los tienen en alquiler y algunos los ponen a la venta. Hace cinco años, cuando abrimos, costó un poco que la gente fuera conociendo el negocio. Y, ahora, estamos casi al 100% de capacidad; no podemos crecer más porque la superficie es la que es", dice satisfecha.

El funcionamiento de los trasteros es todo electrónico y los clientes cuentan con un código personal para acceder a ellos (con sistemas de seguridad) las 24 horas todos los días del año y están cubiertos por un seguro de la compañía en cuestión. Además, muchos disponen de parquin en la misma puerta, como es el caso de Necesito un trastero y Guardatodo. "Nosotros no damos un servicio al uso de alquilo y me olvido. Damos un servicio añadido de flexibilidad a la hora de contratar, mudanzas gratuitas, limpieza diaria, control de humedades...", enumera Iñaki Martínez Úñez, que ofrecen hasta 400 tipos de trasteros (desde metro y medio cuadrado hasta 40).

Y si variado es el tamaño de los mismos, también lo es la tipología del cliente. Por ejemplo, la mayoría de los de la empresa Te lo guardo! son vecinos de la zona, que los usan a largo plazo, y también alguna tienda o compañía de alrededor, que los utilizan de almacén. "En el centro de Zaragoza hay muchas casas antiguas que no tienen ni trastero ni garaje y es un desahogo para ellos, que no tiene que meter las cosas en altillos o debajo de las camas. A ello se añade la vigilancia y las medidas de seguridad que hay. Los trasteros de comunidades suelen estar en sótanos y en los últimos años ha habido robos. De hecho, a mí me robaron en el trastero de mi casa", indica Isabel Rodrigo.

Isabel Rodrigo, gerente de Te lo guardo!, con casi 200 trasteros de alquiler en la calle de San Vicente Mártir en Zaragoza. I. R.

Mientras, el 60% de la clientela de Necesito un trastero son empresas y el otro 40%, particulares. Iván Maldonado comenta que muchas multinacionales (laboratorios, farmacéuticas...) con implantación a nivel nacional tienen a Zaragoza como un punto "clave". Asimismo, habla de que cada vez son más las pymes que echan mano del alquiler de trasteros. "El autónomo que vive en el barrio guarda sus herramientas de trabajo o la documentación; el abogado, sus papeles; la asesoría también necesita un espacio extra, al igual que la farmacia que quiere comprar más producto... Hay clientes que los necesitan por un tiempo cuando hacen una reforma de la casa y otros te pagan un año de golpe", explica el consejero delegado de la firma, con trasteros en las Delicias de dos a 20 metros cuadrados. Y en el caso de Guardatodo, sus clientes también van desde particulares hasta multinacionales.

Adornos navideños, ropa de otra temporada, muebles, patinetes...

En cuanto al precio, que varía en función de los metros del trastero, la demanda y sus características (la planta, el acceso...), en Guardatodo se mueve entre una horquilla de 4 euros al mes (las taquillas) a 115 (los de 40 metros cuadrados). En Necesito un trastero el metro alquilado está entre 20 y 25 euros (sale de 50 euros al mes hasta 300, los más grandes de 20 metros cuadrados). Y en Te lo guardo!, de 16 euros a 120 euros (cuentan con espacios desde metro y medio a 5 metros cuadrados).

Y en el capítulo de lo que se guarda en ellos, Isabel Rodrigo destaca que los más pequeños albergan adornos de navidad, maletas, cajas con libros o ropa de temporada, entre otros; y los de más metros cuadrados: cunas, carritos de bebé, bicicletas, patines eléctricos, muebles durante una mudanza, mercancías de empresas... "Hay personas que tienen un hijo, no disponen de espacio y desalojan una habitación; otras que guardan los muebles durante un tiempo por reformas de la casa; y multinacionales que necesitan un almacén para la logística", añade, por su parte, el gerente de Guardatodo.

