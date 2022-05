Zaragoza encara una semana con temperaturas de hasta 37 grados

Tras un invierno poco frío, a excepción de algunas semanas de muy bajas temperaturas que se vivieron casi en primavera, ahora parece que el verano está llegando adelantado a la capital aragonesa. Hace varios días que los zaragozanos vienen sufriendo un acusado aumento de las temperaturas, aunque la tromba de agua que cayó en forma de tormenta la tarde del sábado contribuyó a refrescar el ambiente. No obstante, el respiro duró poco y este domingo las temperaturas volvieron a ser altas y seguirán creciendo durante los próximos días. Aunque hasta ahora el mercurio no ha pasado de los 32 grados centígrados, una cifra que tampoco está fuera de lo normal en mayo, esta semana se llegarán a alcanzar los 37, algo ya un poco más excepcional.

De media, durante la próxima semana el tiempo en Zaragoza, con nubes altas que esconderán el sol y sus ardientes rayos en algunos momentos, situará los termómetros en 35 grados centígrados de máxima y 17 de temperatura mínima. El calor más fuerte se sentirá en torno a las 17.00. A partir de entonces, descenderá poco a poco hasta llegar los 24 grados sobre la medianoche.

No obstante, según la Aemet, el peor día no será hoy, ya que la semana comenzará con máximas de 33 grados. Después, para el martes y el miércoles, será cuando el mercurio se volverá a disparar llegando a alcanzar hasta 37 grados. Además, no se prevén lluvias ni chubascos de cara a esta semana, por lo que no habrá oportunidad de refrescar algo el ambiente.

Mientras en general para Aragón la Aemet anuncia para este lunes intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo variable.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados centígrados de mínima y 30 de máxima de Huesca, los 9 y 30 grados de Teruel y los 18 y 33 de Zaragoza.

Para mañana, se espera que predomine el cielo poco nuboso o despejado. En el Pirineo y en la Ibérica, habrá también nubosidad de evolución diurna por la tarde, sin descartar chubascos aislados. Las temperaturas irán en ascenso y el viento será de flojo a variable.

Pasado este martes, según la Aemet, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Probablemente habrá calima en las zonas más altas de la comunidad y, por la tarde, se vivirá también algún intervalo de nubes altas, aunque la probabilidad de chubascos aislados o tormentas será baja. Se prevé que las temperaturas sean aún superiores a las del día anterior. El viento soplará del sur, flojo con intervalos moderados, en el valle del Ebro.