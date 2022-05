Largas esperas en las paradas del bus de Zaragoza en otra semana de paros

Con las negociaciones bloqueadas y sin fecha para volver a negociar, el servicio de bus urbano inició este lunes una nueva semana de paros. En el centro las esperas rondaron los 15 minutos, aunque las líneas periféricas se multiplicó la tardanza de los buses. El seguimiento entre los conductores fue de casi el 100%.

"Si la empresa no se mueve, seguiremos. Y si no se arregla endureceremos los paros", explicó el presidente del comité, José Manuel Montañés, que consideró que la última oferta presentada por la dirección de Avanza “es de chiste”.

En concreto, la empresa plantea un incremento salarial del 5,5% (1% en 2021, 2,5% en 2022 y 2% en 2023), a lo que se sumaría una cláusula de revisión al final del convenio de hasta un 7%. Con la descongelación de la antigüedad y los pluses de asistencia, la mejora global sería del 8%, según la empresa. En lugar de ese 5,5%, los trabajadores quieren llegar al 9,5%.

El autobús urbano comienza su tercera semana de paros con la negociación paralizada desde el pasado 27 de abril.

El comité reclamó que intervenga el Consistorio ante el bloqueo del conflicto laboral. “Solo no se va a solucionar”, explicó Montañés. Al menos, insistió el sindicalista, “el Ayuntamiento de Zaragoza debería hacer cumplir los pliegos y velar por un buen servicio”. En este sentido, dijo que “esta semana ya se ha cambiado un 10% de la flota”. Añadió que todavía hay “un montón de vehículos” de más de 17 años que sufren constantes averías.

Avanza: "No podemos poner algo que no tenemos"

El gerente de Avanza Zaragoza, Guillermo Ríos, recordó que la empresa ha hecho propuestas de mejora en dos ocasiones y que la respuesta ha sido “rechazo y huelga”. “No tiene sentido que la oferta que hemos hecho no haya servido ni para hablar. El comité debe reconsiderar la situación”, afirmó. Según Ríos, “deben detener un mecanismo que no sirve para nada”. En este sentido, recordó que los trabajadores “no recuperaron lo que llegaron a perder en la última huelga”. “Es un sinsentido”, declaró.

Afirmó que Avanza “no tiene capacidad de llegar a lo que pude el comité”. “Con un 8% no tienen ni capacidad de sentarse y hablar”, lamentó Ríos, que subrayó que la compañía de transporte “no tiene capacidad de llegar a lo que piden. Por muchos paros que hagan no van a cambiar la realidad. No podemos poner algo que no tenemos”, apuntó el directivo, que avisó de que “cuanto más se alargue el conflicto “menos capacidad habrá para cerrarlo”. “Y ha habido huelgas que se han cerrado por debajo de las ofertas ofrecidas antes de los paros”, concluyó. Ríos negó por otro lado que los autobuses se estén averiando más y recordó que los indicadores de incidencias en el servicio están mejorando año a año.

Los paros continuarán hasta el próximo viernes y habrá que ver si la próxima semana se retoman las conversaciones, dado que no habrá huelga. Este martes está previsto que los paros se desarrollen entre las 8.30 y las 9.30, entre las 13.15 y las 14.15 y entre las 19.15 y las 20.15. Mañana miércoles la huelga se adelanta: de 7.45 a 8.45 , de 13.45 a 14.45 y de 18.30 a 19.30.