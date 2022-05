La actividad religiosa vuelve a la colegiata de Santa María de Calatayud

La colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud ha vuelto a acoger una misa abierta al público once años, nueve meses y una semana después de la última vez, cuando se decretó su cierre para iniciar su restauración. En el acto de este domingo, con la participación musical de Nacho del Río, el Coro Juvenil Augusta Bilbilis y la Coral Bilbilitana, se han congregado más de 200 personas, entre feligreses, autoridades militares y concejales del Ayuntamiento y una decena de personas que lo han seguido desde la plaza. Las eucaristías, con la presencia de la Virgen de la Peña y San Iñigo, tendrán lugar en el templo hasta el sábado a las 9.00 y a las 20.00.

A lo largo de algo más de una hora de ceremonia, se han sucedido las intervenciones del obispo de Tarazona, Eusebio Hernández; del de Granada, Demetrio Fernández y del abad mitrado del templo, Jesús Vicente Bueno. El primero incidía en que es un "día grande, de gozo y alegría". En su homilía ha subrayado su agradecimiento a las instituciones que han costeado los trabajos de rehabilitación y también ha tenido una mención hacia los trabajadores individuales. Sobre el futuro de este edificio como concatedral, Hernández ha preferido remarcar que "primero disfrutar de la apertura y será un proceso largo".

Entre los asistentes, como Pilar González, había una 'dificultad' porque "una no sabe dónde mirar, porque de cómo lo recordaba a cómo está ahora… Me he emocionado", reconocía. En el caso de Luis Miguel Martínez, valoraba que lo más destacado tras 16 años sin acceder a su interior es "la sensación de orden y limpieza".

Las visitas guiadas al templo, organizadas por el Ayuntamiento, empezarán este domingo y ya han completado las 800 plazas para los próximos cuatro fines de semana.