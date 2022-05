Diez regalos de comercio justo en Zaragoza que son justo lo que buscabas

Este segundo sábado de mayo se celebra el Día del Comercio Justo, que en Zaragoza ha incluido una muestra en el Parque Grande de productos de las organizaciones que trabajan en proyectos sociales dentro y fuera de Aragón. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha reunido a algunas de sus oenegés asociadas, que han acudido con productos de alimentación, textiles y de cosmética elaborados bajo criterios sociales, ecológicos y solidarios.

La lluvia ha obligado a cancelar la muestra dos horas antes del final, aunque el balance ha sido positivo porque se ha podido recuperar un encuentro que la pandemia de covid-19 había obligado a suspender los dos últimos años. La cita ha incluido talleres infantiles como los organizados por la Fundación Vicente Ferrer para pintar piedras y confeccionar marcapáginas. Estaba previsto también uno de marionetas con materiales reciclados como guantes y calcetines, además de actuaciones de animación.

La Federación Aragonesa de Solidaridad es una federación de ONG en Aragón de Cooperación al Desarrollo y Colectivos de Solidaridad compuesta por 54 miembros. Este año el lema de la jornada ha sido 'Por la igualdad. Somos Comercio Justo', con el que la organización ha querido destacar "la necesidad de combatir la desigualdad de género no solo porque es una cuestión esencial de derechos, sino también porque no es posible avanzar en el desarrollo sostenible si no hay una igualdad entre hombres y mujeres". Se han celebrado actos en Huesca, Robres, Lanaja, Tardienta, Biscarrués, Teruel, Calamocha, Cella, Camínreal, Alcorisa y Zaragoza.

Esta es una selección de algunos de los productos que se han podido ver en el mercado solidario celebrado este sábado en la capital aragonesa, y dónde encontrarlos, para quienes no hayan podido acudir:

Los chocolates del mundo, el producto más buscado 1 Chocolate de Costa de Marfil, Nicaragua, Madagascar y Ecuador son algunos de los productos de comercio justo que primero entran en la cesta de la compra de los consumidores que empiezan a interesarse por la compra solidaria. Procedentes de importadoras, junto al café han sido unos de los alimentos más buscados en la Lonja de Comercio Justo de este sábado en Zaragoza. Se pueden encontrar en Suralia, con tienda en el centro Joaquín Roncal de CAI. Desde 2,50 euros la tableta, para viajar sin salir de casa.

Bolsos artesanos de la India a todo color 2 Entre la artesanía de las mujeres de la India con las que trabaja la Fundación Vicente Ferrer hay bolsos de distintos tejidos y materiales confeccionados con originales combinaciones. Han sido elaboradas por las mujeres del proyecto 'Aame', que significa 'ella', y que busca dar ocupación a mujeres con discapacidad en el medio rural, en la región de Anantapur donde trabaja la fundación. Varios precios.

Ropa de segunda mano de todos los estilos 3 Falda de segunda mano de fabricación nacional con forro por 7 euros de ARopa2, empresa social que busca la inserción laboral de mujeres de colectivos de riesgo, mediante el reciclaje de ropa. Esta se recoge en los contenedores naranjas distribuidos por la ciudad y se clasifica e higieniza en la nave del polígono en la calle Monasterio de las Huelgas, 23, donde también se vende al público algunos días a la semana. @aropa2_Zaragoza.

Muñecas 'quitapenas' de Guatemala 4 Cajita con seis muñecas 'quitapenas', del tamaño de un pulgar, confeccionadas con tela en talleres de comercio justo en Guatemala. Se dice que pueden ahuyentar pesadillas. Las vende Proyde, organización sin ánimo de lucro de los colegios La Salle, por 9,90 euros.

Azúcar moreno de caña integral 5 Azúcar moreno de caña integral. Producto importado con certificado de comercio justo en formato de un kilo o 500 gramos por 4,30 o 2,5 euros, respectivamente. En Fundación Proclade, promovida por los misioneros claretianos.

Bolsos y cestas de yute de Bangladesh 6 El yute es un material utilizado en varios países para elaborar artesanía, como los bolsos y cestas elaborados en Bangladesh por proyectos de Cáritas. Son fabricados por mujeres de zonas rurales del país que trabajan en cooperativas. De 6,5 a 25 euros, según los tamaños.

Libretas para guardar las buenas ideas 7 Cuadernos de comercio justo en dos tamaños con precios de 2,5 euros los pequeños y 4,5 euros los grandes, tamaño A-4. Se han podido encontrar en la lonja de comercio solidario y los ha vendido la organización Amistad Desarrollo y Cooperación (Adeco) que cuenta con una tienda en la parroquia de Santa Gema que abre los domingos.

Camisetas para ellos de algodón orgánico 8 Camisetas de algodón orgánico en varios colores con mensajes positivos y solidarios como 'Everyday is a new start' ('Cada día es un nuevo comienzo') de Intermón Oxfam. Precio, 15 euros. Del mismo tejido hay también pijamas de caballero por 20 euros. La ONG tiene tienda en Zaragoza en la calle León XIII, 24.

Camisetas con mensaje para ellas 9 La asociación Dacapo, que da apoyo social a mujeres en situación de exclusión desde su local en el barrio Delicias, busca respaldo para su trabajo con la venta de productos de comercio justo y camisetas con diseños propios. Entre estas los modelos basados en la activista afroamericana Angela Davis y la pintora mexicana Frida Kahlo. Llevan impresas frases como 'Enamórate de la vida. Y luego de quien tú quieras'. Se pueden encontrar también en su espacio solidario en Avenida de Madrid, 15. Precio, 12,50 euros.