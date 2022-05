Condenados por tener un surtido de drogas en Zaragoza

Dos traficantes de droga reconocieron este viernes en la Audiencia Provincial dedicarse a tal actividad y aceptaron sendas condenas de prisión. En el caso del principal responsable de la venta de sustancias, Arturo Wilson G. S., la condena será de tres años de cárcel, mientras que a Máximo F. L., la persona que le ayudaba en la distribución, se le impondrá un año y medio de prisión.

El primero de ellos se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Zuera, ya que es reincidente y está cumpliendo otra condena por hechos similares. El segundo no entrará, ya que no tiene antecedentes y la pena no llega a los dos años.

La detención de Arturo Wilson G. S. se produjo el 4 de noviembre de 2021 en su domicilio de la calle Desideria Giménez, en San José. La Policía abrió una investigación tras recibir denuncias vecinales del trajín de personas distintas que iban a su domicilio y estaban muy poco tiempo. Los agentes comprobaron que acudían consumidores de droga y que Máximo F. L. colaboraba en la venta.

En el registro hallaron distintas cantidades de anfetamina, cocaína, MDMA y casi un kilo de cannabis en diferentes presentaciones. El fiscal pedía para ellos cinco años de cárcel pero, tras llegar a un acuerdo con las defensas, a cargo de Olga Oseira y Alejandro Sarasa, rebajó su petición a tres y un año y medio, respectivamente.